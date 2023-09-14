快訊／陳嫦芬現身郭台銘副手宣布記者會　強調「非本日主角」

▲台大財金系教授陳嫦芬14日出席郭台銘副手宣布記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘8月28日宣布參選2024總統後，各種副手傳言四起，從媒體人陳文茜、沈春華到藝人林志玲、賈永婕，再到近期的台大財金系教授陳嫦芬，但都遭當事人或郭辦否認。經過逾2週的「點點名」，郭台銘將於今（14日）早8時半開記者會，正式宣布副手人選，而陳嫦芬早上8時14分抵達現場，但強調自己非今天的主角。

《選罷法》規定，依連署方式申請登記為總統、副總統候選人，應備具中選會規定的表件及保證金，於規定時間內，向該會「聯名」申請登記；而從中選會「總統副總統選舉被連署人申請書」來看，被連署人須同時填上總統與副總統人選的資訊。針對2024總統大選，中選會自9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，換句話說，郭台銘若要被連署成為總統參選人，須於9月17日前找到副手。

自郭台銘8月28日在張榮發基金會正式宣布參選2024總統後，政壇關注其副手人選，包含高雄市前市長韓國瑜的太太李佳芬、沈春華、陳文茜、立委高金素梅、林志玲、賈永婕都曾被點名，惟都遭當事人或郭陣營否認。而郭台銘則「擠牙膏」，陸續拋出女性、能力要比他強、和他有互補性、盡量減少政治色彩等6副手條件，外界再依這些條件，再點名陳嫦芬跟新光銀行副董事長李紀珠等人，但又遭兩人否認。

歷經逾2週的各種點名，郭台銘將於14日早上8時半舉行記者會，宣布副手人選，且地點選在郭正式宣布參選總統的張榮發基金會。此外，郭台銘13日晚在臉書也預告其所選的搭檔，讓他可以拍胸脯保證是最好的人選，不僅跳脫傳統政治人物的框架、能代表民間尋求改革的意志，又是一道清流，且有像傻子一樣的熱情。

至於國民黨2024總統參選人侯友宜14日下午將出發訪美，外界解讀郭台銘同日宣布副手，是衝著侯來。郭台銘13日受訪表示，「我排很久的日子，我也不知道他什麼時候出訪」。