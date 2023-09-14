　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳嫦芬現身郭台銘副手宣布記者會　強調「非本日主角」

▲▼郭台銘宣布副手記者會，陳嫦芬郭台銘目標副手之一。（圖／記者湯興漢攝）

▲台大財金系教授陳嫦芬14日出席郭台銘副手宣布記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘8月28日宣布參選2024總統後，各種副手傳言四起，從媒體人陳文茜、沈春華到藝人林志玲、賈永婕，再到近期的台大財金系教授陳嫦芬，但都遭當事人或郭辦否認。經過逾2週的「點點名」，郭台銘將於今（14日）早8時半開記者會，正式宣布副手人選，而陳嫦芬早上8時14分抵達現場，但強調自己非今天的主角。

《選罷法》規定，依連署方式申請登記為總統、副總統候選人，應備具中選會規定的表件及保證金，於規定時間內，向該會「聯名」申請登記；而從中選會「總統副總統選舉被連署人申請書」來看，被連署人須同時填上總統與副總統人選的資訊。針對2024總統大選，中選會自9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，換句話說，郭台銘若要被連署成為總統參選人，須於9月17日前找到副手。

自郭台銘8月28日在張榮發基金會正式宣布參選2024總統後，政壇關注其副手人選，包含高雄市前市長韓國瑜的太太李佳芬、沈春華、陳文茜、立委高金素梅、林志玲、賈永婕都曾被點名，惟都遭當事人或郭陣營否認。而郭台銘則「擠牙膏」，陸續拋出女性、能力要比他強、和他有互補性、盡量減少政治色彩等6副手條件，外界再依這些條件，再點名陳嫦芬跟新光銀行副董事長李紀珠等人，但又遭兩人否認。

歷經逾2週的各種點名，郭台銘將於14日早上8時半舉行記者會，宣布副手人選，且地點選在郭正式宣布參選總統的張榮發基金會。此外，郭台銘13日晚在臉書也預告其所選的搭檔，讓他可以拍胸脯保證是最好的人選，不僅跳脫傳統政治人物的框架、能代表民間尋求改革的意志，又是一道清流，且有像傻子一樣的熱情。

至於國民黨2024總統參選人侯友宜14日下午將出發訪美，外界解讀郭台銘同日宣布副手，是衝著侯來。郭台銘13日受訪表示，「我排很久的日子，我也不知道他什麼時候出訪」。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／賴佩霞送飛吻！細數郭台銘優點：難想像他不討喜
快訊／賴佩霞哭了！　痛揭參選原因
賴佩霞金鐘獎呼聲高！　驚人學經歷曝光
快訊／郭台銘副手是隋棠婆婆！　在《人選之人》當選總統
快訊／《人選之人》賴佩霞全白現身！　郭台銘牽手出場
快訊／郭台銘宣布了！　女星賴佩霞擔任副手　
LIVE／宣布副手　郭台銘最新說明
郭台銘今宣布副手！　「她們」都曾被點名
快訊／陳嫦芬現身郭台銘宣布記者會！　強調「非本日主角」
獨／實支實付醫療險限購第1槍！　全球人壽降至2張
39歲塞揚強投本季確定報銷　季後賽出場有難度
郭台銘今早宣布副手！　前立委爆：真的找過女神
快訊／上班注意！　國1「3車追撞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全文／賴佩霞致詞哽咽落淚　「只有經濟穩定年輕人才敢想像成家立業」　

快訊／賴佩霞任副手！　送飛吻細數郭台銘優點：難想像他不討喜？

賴佩霞任郭台銘副手：確實有朋友叫我選　最欣賞歐巴馬

讚賴佩霞是萬中選一　郭台銘：將借重她讓台灣不再內耗跟衝突

快訊／賴佩霞全白現身！　郭台銘牽手副手人選出場

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手　

快訊／陳嫦芬現身郭台銘副手宣布記者會　強調「非本日主角」

郭台銘今宣布副手　她們都曾被點名

李忠庭350萬晚會「超爛7頁企劃書」曝光　媒體人轟：小學生水準

LIVE／拍胸脯保證的最好人選　郭台銘0830親曝副手

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

iPhone 15「粉色本尊美哭」！　莫莉一拿嚇到：手不會發炎了

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

欠錢男聽信嫩妹「來我家」　開門全壯漢...被上銬電擊

女超商買近8千元商品催結帳　全堆櫃台卡卻刷不過：不買了

全文／賴佩霞致詞哽咽落淚　「只有經濟穩定年輕人才敢想像成家立業」　

快訊／賴佩霞任副手！　送飛吻細數郭台銘優點：難想像他不討喜？

賴佩霞任郭台銘副手：確實有朋友叫我選　最欣賞歐巴馬

讚賴佩霞是萬中選一　郭台銘：將借重她讓台灣不再內耗跟衝突

快訊／賴佩霞全白現身！　郭台銘牽手副手人選出場

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手　

快訊／陳嫦芬現身郭台銘副手宣布記者會　強調「非本日主角」

郭台銘今宣布副手　她們都曾被點名

李忠庭350萬晚會「超爛7頁企劃書」曝光　媒體人轟：小學生水準

LIVE／拍胸脯保證的最好人選　郭台銘0830親曝副手

全文／賴佩霞致詞哽咽落淚　「只有經濟穩定年輕人才敢想像成家立業」　

台積電秒填息漲7元至545　指數漲逾百點挑戰16700

快訊／賴佩霞任副手！　送飛吻細數郭台銘優點：難想像他不討喜？

義大利麵也搭漢堡排！PASTAIO新品9／15上市　焱の挽肉打卡送1顆

快訊／賴佩霞哭了！　「選舉是一時的」痛揭參選原因：台灣最美是人情味

賴佩霞任郭台銘副手：確實有朋友叫我選　最欣賞歐巴馬

AI詐騙技術發達　30-39歲被騙最多…謹記「1聽2掛3查證」

狂砍前女友30刀！恐怖情人悠哉「排隊買漢堡」　警湧上壓制逮捕

《人選之人》賴佩霞金鐘呼聲高！　「天生領袖魅力」今宣布當郭台銘副手

移民署+地檢署邀新住民　聯手反賄打詐愛臺灣

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

政治熱門新聞

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手　

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

郭台銘今早宣布副手！　前立委爆：真的找過女神

LIVE／拍胸脯保證的最好人選　郭台銘0830親曝副手

中時民調：「侯柯配」贏「賴蕭配」近9％

快訊／陳嫦芬現身郭台銘副手宣布記者會　強調「非本日主角」

快訊／賴佩霞全白現身！　郭台銘牽手副手人選出場

郭台銘談副手2特徵　粉絲超嗨：支持郭爸爸

曝副手「她」就是最好的人選　郭台銘讚：是清流又有像傻子的熱情

國民年金、老農津貼等8社福補貼　行政院明拍板調增

郭台銘今宣布副手　她們都曾被點名

超級世界無敵爛企劃書曝！新竹市府5點回擊錢康明

與大直25受災戶達4點結論！　蔣萬安承諾：最晚9／20發租金補貼

蔣萬安進時代雜誌次世代百大榜　稱可能會選總統

更多熱門

相關新聞

郭台銘今宣布副手　她們都曾被點名

郭台銘今宣布副手　她們都曾被點名

鴻海創辦人郭台銘確定獨立參選總統，正籌備連署作業，而14日則將公布副手人選。事實上，在這之前就有不少人被點名，但都遭到否認。

LIVE／拍胸脯保證的最好人選　郭台銘0830親曝副手

LIVE／拍胸脯保證的最好人選　郭台銘0830親曝副手

郭台銘今早宣布副手！　前立委爆：真的找過女神

郭台銘今早宣布副手！　前立委爆：真的找過女神

中時民調：「侯柯配」贏「賴蕭配」近9％

中時民調：「侯柯配」贏「賴蕭配」近9％

賴清德喊阻斷登革熱疫情

賴清德喊阻斷登革熱疫情

關鍵字：

郭台銘副手陳嫦芬2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手　

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

許藍方全素顏錄影！小S、派翠克看傻眼

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了

爆讓安柏赫德Cosplay　馬斯克貼出私密照證實

遊民險背鍋！台南景點的大便是附近住戶拉的

又多一組選總統！　他搶第一登記連署

日女星「冷氣壞了」獨陳屍家中！

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

去日本玩！　醫見「藥妝店尷尬一幕」出手相救　

美女設計師「情趣內衣」沙龍！　老司機暴動

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

台灣大iPhone15完整資費方案一覽

更多

最夯影音

更多
兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛
鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面