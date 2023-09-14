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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘今早宣布副手！　前立委爆：真的找過女神

▲總統參選人郭台銘參加歐洲商會活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統參選人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

鴻海創辦人郭台銘，今天早上8點30分即將宣布2024總統大選副手人選。前立委郭正亮談及此事，透露一位女神級藝人真的有被邀請過擔任副手，但直言就算郭台銘找這位女神來也難以撼動大局。

郭台銘13日晚間在臉書發文表示，他近期被問到搭檔是誰，都只能模糊地暗示一點點，但絕對保密到家、緘口不；他認為，好事值得等待，也不需急著張揚。一定得先準備好舞台，再向大眾介紹這位賢才，這是基本的尊重，更是他向大眾證明誠意的態度。

郭台銘透露「她就是最好的人選，我可以拍胸脯保證」，14日上午8時30分將召開記者會，向全台正式宣布搭檔人選。

▲被網友封為「防疫女神」的藝人賈永婕。（圖／記者湯興漢攝）

前立委郭正亮13日在《下班瀚你聊》節目中談及郭台銘副手人選，表示「還有一個越傳越像真的，就是賈永婕，賈永婕可能還在想，但她真的有被郭台銘邀請，這個真的有，林志玲是假的，賈永婕這個是真的」。不過主持人黃暐瀚則說，不是很期待誰是郭台銘的副手，因為不管找誰都不會撼動大選結果。

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