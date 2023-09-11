基泰大直沉陷前44天已超過警戒值　王世堅加告「這3人」殺人未遂

▲台北市議員王世堅、陳怡君到北檢按鈴控告基泰建設陳世銘等3人涉嫌殺人未遂。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

基泰大直建案施工不慎，導致鄰房傾斜沉陷，台北市議員王世堅、陳怡君取得事發前44天的工地與鄰地監測報告，發現當時已有3項數值超過警戒值、行動值，基泰建設卻視若無睹、加緊趕工，王、陳11日上午到台北地檢署，加告基泰董事長陳世銘、承造人福益營造負責人王明堂、監造人王德生建築師，涉嫌不確定故意殺人未遂罪，並嗆市府建管處長該走人了。

王世堅8日就已到北檢控告基泰建設涉嫌公共危險罪，不過當時他沒有帶身分證明文件，無法順利完成告發陳述，北檢9日上午主動分案，交由黑金專組檢察官承辦後，近期將就相關起造、監造過程的施工報告與勘驗文件進行調閱，以釐清這起事故原因。

家族本身就是營建業的王世堅，11日帶著由儀大工程公司製作的新建工程監測周報表到北檢，王世堅指出，早在事發當天，他和陳怡君就向基泰要求取得監測報告，但基泰回覆已經隨著工地塌陷沉到地底下了，最後經建管處要求，基泰才提供這份7月26日的周報表。

王世堅解釋，相關監測值如果超過警戒值，意思是警告你要停下來，想想看用什麼方式來阻擋(危險)，超過行動值是要所有行動阻止惡化。而根據這份報告，包括地面沉陷點、建物沉陷點2項數值屬值已經超過行動值，另外建物傾斜計也也以超過警戒值。

王世堅質疑，「這是沉陷44天前、基泰唯一敢交出來的觀測值都超過警戒值、行動值，請問你基泰建設有什麼反應，有什麼作為，你無動於衷，視若無睹，這真的草菅人命。」