　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基泰大直沉陷前44天已超過警戒值　王世堅加告「這3人」殺人未遂

▲▼台北市議員王世堅、陳怡君。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員王世堅、陳怡君到北檢按鈴控告基泰建設陳世銘等3人涉嫌殺人未遂。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

基泰大直建案施工不慎，導致鄰房傾斜沉陷，台北市議員王世堅、陳怡君取得事發前44天的工地與鄰地監測報告，發現當時已有3項數值超過警戒值、行動值，基泰建設卻視若無睹、加緊趕工，王、陳11日上午到台北地檢署，加告基泰董事長陳世銘、承造人福益營造負責人王明堂、監造人王德生建築師，涉嫌不確定故意殺人未遂罪，並嗆市府建管處長該走人了。

王世堅8日就已到北檢控告基泰建設涉嫌公共危險罪，不過當時他沒有帶身分證明文件，無法順利完成告發陳述，北檢9日上午主動分案，交由黑金專組檢察官承辦後，近期將就相關起造、監造過程的施工報告與勘驗文件進行調閱，以釐清這起事故原因。

家族本身就是營建業的王世堅，11日帶著由儀大工程公司製作的新建工程監測周報表到北檢，王世堅指出，早在事發當天，他和陳怡君就向基泰要求取得監測報告，但基泰回覆已經隨著工地塌陷沉到地底下了，最後經建管處要求，基泰才提供這份7月26日的周報表。

王世堅解釋，相關監測值如果超過警戒值，意思是警告你要停下來，想想看用什麼方式來阻擋(危險)，超過行動值是要所有行動阻止惡化。而根據這份報告，包括地面沉陷點、建物沉陷點2項數值屬值已經超過行動值，另外建物傾斜計也也以超過警戒值。

王世堅質疑，「這是沉陷44天前、基泰唯一敢交出來的觀測值都超過警戒值、行動值，請問你基泰建設有什麼反應，有什麼作為，你無動於衷，視若無睹，這真的草菅人命。」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
基泰大直下包商「齊崴營造」　北市：一個都別跑！讓大家避雷
基泰大直沉陷前44天已超過警戒值　王世堅加告「這3人」殺人未
蘋果將停產矽膠配件　iPhone保護殼、錶帶掰了
暴雨成災原因曝！低壓登陸「整坨紫爆」　今午後仍有大雨
飛行6小時從籠子逃脫　開貨艙「門口站一隻柴」在場全傻眼
快訊／連千毅恐要關更久！　再加90天
快訊／《模仿犯》女星30歲生日結婚了！
快訊／台中牛排館破產！負責人神隱　50員工被欠薪
LIVE／嘉義土石流灌進喪家沖走棺木遺體找到了　起底遊艇大亨
劉俊豪前女友母怒了！　「不實人設」全拆：法院見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

與500顆不定時炸彈為鄰　彰化鄉親抗議瓦斯儲存場設立

公益捐款成詐團「釣魚帳號」　前移民署長莫天虎衰挨告

6屁孩爽玩手銬遊戲慘了！他猜輸拳被押到鎖店開鎖　警出手追查

快訊／疑吸入不明氣體！旗津修船工人意識不清急送醫

譏鄭運鵬徵才「如詐騙集團」挨告　美女發言人自稱網軍受害人

基泰大直沉陷前44天已超過警戒值　王世堅加告「這3人」殺人未遂

連千毅坐牢日子恐再加90天　「送白包」恫嚇網友遭判拘

送養柴犬攏係假！惡男三方詐騙撈1萬3　害業者帳戶遭凍結

國1南崁環道入口貨櫃車撞護欄　貨櫃噴落邊坡駕駛受傷

「林口王」砸4千萬獵地失敗怒告！美麗華集團富二代兄弟現身法院

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

藍心湄要王力宏「不要再胡說八道」　放話：再說有的沒的上台打他

基泰總經理哭了！拿手帕拭淚　否認神隱：要先解決主角問題

韓《想見你》「中年李子維」變惹　安孝燮長髮蓄鬍...流浪了嗎QQ

王力宏走下台粉絲暴動了！　《公轉自轉》《愛的就是你》回憶殺

大直民宅暖獲喵星人！ 受困3天飼主急抱緊安慰

與500顆不定時炸彈為鄰　彰化鄉親抗議瓦斯儲存場設立

公益捐款成詐團「釣魚帳號」　前移民署長莫天虎衰挨告

6屁孩爽玩手銬遊戲慘了！他猜輸拳被押到鎖店開鎖　警出手追查

快訊／疑吸入不明氣體！旗津修船工人意識不清急送醫

譏鄭運鵬徵才「如詐騙集團」挨告　美女發言人自稱網軍受害人

基泰大直沉陷前44天已超過警戒值　王世堅加告「這3人」殺人未遂

連千毅坐牢日子恐再加90天　「送白包」恫嚇網友遭判拘

送養柴犬攏係假！惡男三方詐騙撈1萬3　害業者帳戶遭凍結

國1南崁環道入口貨櫃車撞護欄　貨櫃噴落邊坡駕駛受傷

「林口王」砸4千萬獵地失敗怒告！美麗華集團富二代兄弟現身法院

工程師加班累爆　周六還要參加「員工運動會」：會點名！網揭真相

郭書瑤「3人共浴自拍」超辣畫面曝光！　帶張景嵐開房間慶生狂歡

5字頭早鳥價衝一波　三重指標案動土「半年賣出562戶」

不輸芭比Q！一票狂喊「這6字」太洗腦　他秒懂：台灣突然也流行

南消中秋佳節送「安全月餅」　住宅火警警報器安全有保障

與500顆不定時炸彈為鄰　彰化鄉親抗議瓦斯儲存場設立

美網爭冠失利！新科球后保持樂觀　放話要以世界第1結束本季

子弟兵高虹安爆男友干政　郭辦稱郭台銘不清楚細節：盼就事論事

惡霸犬衝到街上亂咬人「撲倒11歲女童撕咬」　逛街民眾四處竄逃

公益捐款成詐團「釣魚帳號」　前移民署長莫天虎衰挨告

社會熱門新聞

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

酒駕視角曝！網紅遭撞淚等未婚妻開刀

情侶臥室亡　警消破門「寵物狗衝到遺體旁」陪伴

即／嘉義土石流沖進喪家！往生者遺體找到了

今天就要出殯！嘉義土石流沖進喪家　一早開挖找遺體

遊艇版李宗瑞涉下藥性侵　狼狽落網

新北19歲男遭16人打死　揭詐團虐殺脫幫者內幕

女騎士樹蔭下躲太陽遭檢舉噴1萬6！警撤單了

連千毅恐嚇網友送白包　判拘90天

酒駕騎士撞死路人　家屬幫求情別入監

嘉義82快速道路大淹水！居民卡路中央崩潰

駕駛血液驗出安毒　1原因逆轉非毒駕

更多熱門

相關新聞

基泰「1坪換1坪」　馮先勉1句話引鄉民戰翻

基泰「1坪換1坪」　馮先勉1句話引鄉民戰翻

基泰新建案「基泰大直」因施工不慎，造成附近公寓大規模傾斜，昨（10）日基泰的總經理馮先勉召開記者會說明此事，過程中一度拭淚、情緒控制不住。而針對「1坪換1坪」的條件，馮先勉一句「會有比這樣更願意負責的公司嗎？」也引發網友討論。

基泰老董請辭！王世堅喊別落跑　今加告殺人未遂

基泰老董請辭！王世堅喊別落跑　今加告殺人未遂

基泰大直監測報告曝　坍塌前44天已超出警戒值

基泰大直監測報告曝　坍塌前44天已超出警戒值

大直「阿花」安置狀況曝　多了新名字

大直「阿花」安置狀況曝　多了新名字

基泰建設損鄰　議員：2個月8件陳情

基泰建設損鄰　議員：2個月8件陳情

關鍵字：

基泰大直陳世銘福益營造王明堂王德生王世堅陳怡君殺人未遂

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅夫妻宣布停更哭了！美女妻「潰堤送急診」

「世界第一美」現蹤信義區街頭！

快訊／遊艇大亨涉性侵遭通緝　見警圍捕竟拔槍

百萬YouTuber宣布停更：不想讓YT綁著我了

即／停業3年開張半年破產　台中牛排館負責人欠薪神隱

即／嘉義暴雨釀2死！男女疑活活淹死

學生妹右手掛「737萬名錶」全跪了！

無毒教母「3不吃海鮮」原則曝！吃鮭魚1動作重金屬少40%

快訊／美國隊長結婚了！克里斯伊凡娶小16歲辣妻

今晨18.8℃！3縣市大雨　下波變天時間曝

即／豪雨淹半個縣！嘉義縣宣布11日停班停課

2023年Netflix韓劇「全球收視排行」公開！

嘉義暴雨狂下！火車站變漂漂河

iPhone 15周三發表！　手機重量、尺寸搶先曝光

錢康明卸任文化局長！曝：曾提醒高虹安遲早出事

更多

最夯影音

更多
90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃

90歲嬤賣鮮花養93歲尪　1人扛家：賺錢才有飯吃
Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

Ella.TANK「隔10年再見」開唱《三國戀》　遭問「去哪了」他曝陰影：對舞台感到恐懼

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

基泰「1坪換1坪」 引受災戶不滿　總座：如此負責卻被說趁火打劫

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

休旅車三寶「擋救護車」　臨停國道內側！下車被譙

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

Lisa將演「上空瘋馬秀」站姐崩潰脫粉　官方證實「不會露點」8千門票全售光

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面