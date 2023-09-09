郭台銘點出建商3問題　「放任建商不管的政府，你要忍多久」

▲大直民宅下陷，郭台銘點出建商3問題「放任不管的政府你要忍多久」。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

基泰建設建案「基泰大直」7日發生坍塌，連帶影響附近公寓下陷，導致上百人無家可歸，引起社會關注。對此，最近宣布參選2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘表示，台灣缺乏對於建商的約束，針對建商衍生的3大問題，更從來沒有被真正被解決過，認為政府要建立一套對房屋品質、建商標準的監管認證機制。

郭台銘8日晚間表示，他以前曾嚴肅提過，全台都更與危老重建已經失控，缺乏監管機制與定型化契約範本，政府放任建商坑殺人民，老百姓一不注意，就有可能掉進無法回頭的深淵裡。「然而，現實情況更超乎我預料，蓋房子變拆房子，總是放任建商的政府與政治人物，你還要忍多久？」

▲郭台銘認為，基泰大直建案坍塌，導致鄰近民宅下陷，接下來的賠償處置才是重點。（圖／記者黃克翔攝）

郭台銘指出，基泰大直建案竟造成大直街94巷一帶民宅下陷，有民宅一樓甚至直接消失，無人傷亡已是不幸中的大幸，而接下來的賠償處置才是重點，否則一戶5萬元慰問金，對於受災住戶根本是二次打擊，「政府更必須得保護受害人，不讓他們被趁火打劫！」

郭台銘說，現在開始請大家高度關注一個事實，就是台灣缺乏對於建商的約束，敢對建商開刀或大小聲的政治人物一個都沒有，以下3大問題也從來沒有真正被解決過。

一、綜觀全台各地工程，欠缺整體工安意識與基礎防護，不斷傳出工安事故，甚至影響到無辜市民，「台中建案吊臂墜落砸中捷運，導致靜宜大學法律系助理教授不幸喪生，各位還記得嗎？」

二、這幾年建案大幅增加，也冒出不少「一案建商」，或是因為原物料上漲，導致爛尾樓頻傳。「別的不提，連蔡英文總統親自出席過的危老重建案，也有爛尾樓的存在，政府對建商的把關全然不足，人民也毫無保障」。

三、全台都更與危老案件數增加，施工量能不足外也導致問題頻傳，完工後品質不佳也有所聽聞，各地更不時傳出路面坍塌與出現天坑，或是房屋鄰損相關爭議。

他直言，不論大家支持誰，請拿這些問題去詢問你支持的候選人，他們應該不敢對建商大小聲，「我可以直接回答各位，上述3大問題的根源，就是建商為台灣政治人物的政治獻金大戶，不分顏色，甚至有人背後就是建商」。

他最後說，他不需要錢，全台只有他不會被利誘，只有他敢對建商大小聲，「我主張必須要委由公正第三方或獨立機關，去建立一套對房屋品質、建商標準的監管認證機制」、「我出來選不是要賺錢，是要幫人民拿回屬於自己的乳酪，我會為主流民意打造一個被合理監管的居住市場」。