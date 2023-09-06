不滿「謀財害命說」汙衊農業部　陳吉仲怒：今天就對徐巧芯提告

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

超思公司進口巴西蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲今（6日）上午親上火線舉行記者會主動公開中央畜產會和超思簽定的緊急進口雞蛋合約內容。陳吉仲指出，連日外界不斷抹黑，無視農業部澄清，尤其前立委邱毅誣陷他跟超思負責人老公熟識，北市議員徐巧芯指控政府進口蛋謀財害命，今天就會對兩人提出告訴。

「該告我一定會告」，陳吉仲今在記者會上氣憤指出，農業部同仁從今年二月開始啟動進口雞蛋專案，不眠不休聯繫，最後協助採購的進口商也是不計獲利幫助解決缺蛋問題，連日卻遭到外界不斷抹黑，為了農業部辛苦同仁和貿易夥伴，該提告的一定會提告。

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陳吉仲說，三十多年前曾經上過邱毅老師的一門課，他對外宣稱自己是他的學生，沒有意見，「學生一定會尊重老師，但不一定老師每句話都對」。他指出邱毅指控他與超思負責人秦語喬的老公熟識，才把有油水的生意給超思，但他根本不認識秦語喬的老公，就連秦語喬他也是看到媒體才知道這個人。

陳吉仲再痛批徐巧芯，指控政府進口巴西雞蛋是「謀財害命」，這對農業部、防檢署、食藥署所有同仁都是嚴重污衊，強調所有進口蛋均已逐批檢驗，不合格也不會進到國內來，怎麼可以說出害命用詞，而且業者也沒有大發國難財，強調政治攻擊沒關係，可以針對政務官、政黨，但不能抹滅辛苦的政府體系人員。