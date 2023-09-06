想擺脫眼鏡？SMILE Pro全飛秒近視雷射　單眼雷射10秒搞定安全大提升

▲新一代全飛秒近視雷射SMILE Pro，單眼僅需10秒，手術過程中不會有疼痛感，除了有效提高手術精確度，且術後恢復期短，讓病患更舒適安心。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

生活中心／綜合報導

台灣近視人口比例位居全球第一，高度散光比例也不容小覷，不少人想擺脫戴眼鏡及戴隱眼的不便，選擇接受近視雷射來矯正視力，隨著科技進步，醫療技術持續推陳出新，微創手術更是忙碌現代人的首選。

遠見眼科診所總院長張聰麒表示，「跟之前傳統方式比較，SMILE全飛秒近視雷射有3個重點，就是微創、快速、安全，微創是我們現在是用飛秒雷射，在我們角膜中間打出一片薄如隱形眼鏡的角膜透鏡，然後從一個2mm傷口、大約一個原子筆尖大小的傷口就可以把透鏡取出來，恢復非常快，大概1、2個小時就沒有異物感，甚至我們常看到患者說，做完雷射他就要去吃晚餐，另外是乾眼症的減少，因為我們沒有大規模破壞我們的表皮，神經保存得比較好。」

▲SMILE Pro雷射時間縮短，手術過程中發生眼球偏位風險也跟著降低，大大降低患者的焦慮感，擺脫眼鏡束縛。（圖／記者鄭遠龍攝）

新一代SMILE Pro全飛秒近視雷射引進台灣，讓視力矯正多了一項新選擇，日前藝人楊謹華也表示，接受了SMILE Pro近視雷射，大讚生活便利許多，讓有需求的民眾躍躍欲試。

遠見眼科診所總院長張聰麒，「SMILE Pro單眼雷射只有10秒鐘，而且它雷射能量更低，所以病人其實基本上是完全無感的情況之下就打完雷射，還有病人會問說醫生打完了嗎？因為它有全數位化定位、視軸定位、散光定位，都完全由檢查儀器直接傳到我們雷射機器裡面來，所以醫師可以更專心處理一些更複雜的案例，可以讓手術更精確。」

▲▼SMILE Pro針對「雷射過程」及「雷射定位」進行升級，還加入視軸與散光軸輔助導航的功能。（圖／記者鄭遠龍攝）

新一代的「SMILE Pro全飛秒近視雷射」，源自德國的SMILE微創技術，這項技術以領先全球超過10年，日前更突破全球800萬眼認證，但其實並非每個有近視的人都能做近視雷射。

遠見眼科診所總院長張聰麒表示，「進行雷射手術前，我們會先做檢查，首先會先測試4種度數，一個就是我們本來戴眼鏡的度數，另外一個就是我們的最佳度數，因為我們平常戴眼鏡的度數可能不是我們最佳矯正度數，那另外就是我們點散瞳後度數，可以測到多少，最後是夜間度數；再來最重要的就是我們的角膜適不適合做雷射，第一就是它的規則性，規則性好矯正效果就好，第二個就是它的強度夠不夠、夠不夠強壯，或者有沒有一些遺傳性疾病造成它強度比較弱的，另外就是厚度夠不夠我們用，如果度數太高角膜太薄就是不能做。」

▲遠見眼科診所總院長張聰麒受訪表示，SMILE Pro術後容易照顧，因為它是一個微創傷口，基本上感染機會很少。（圖／記者鄭遠龍攝）

比起傳統雷射更快速、精準、安全性也提高，就連醫師本身也接受近視雷射矯正手術，並且分享過往經驗。遠見眼科診所總院長張聰麒表示，「我自己手術後發現原來視覺品質根本不會受損，因為我不用透過鏡片看東西，我看東西其實更清楚，我曾經幫一位心臟血管外科醫師做手術，術後大概1、2個禮拜，他就可以在手術中去縫合很精細的血管，另外，還有影像醫學科醫師，因為他們對影像品質要求很高，必須看MRI或是CT片子，灰階都他們看得非常清楚，絕對不能有小小的遺漏，雷射過後，他們依然可以看得很好。」

術後除了遵守醫師囑咐配合追蹤，也別忘了維持良好的用眼習慣，保護好靈魂之窗，才能擁有清晰無鏡人生。

▲醫師提醒，術後恢復還是要減少3C產品使用 。（圖／記者鄭遠龍攝）