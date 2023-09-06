　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

想擺脫眼鏡？SMILE Pro全飛秒近視雷射　單眼雷射10秒搞定安全大提升

▲新一代全飛秒近視雷射SMILE Pro，單眼僅需10秒，手術過程中不會有疼痛感，除了有效提高手術精確度，且術後恢復期短，讓病患更舒適安心。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

生活中心／綜合報導

台灣近視人口比例位居全球第一，高度散光比例也不容小覷，不少人想擺脫戴眼鏡及戴隱眼的不便，選擇接受近視雷射來矯正視力，隨著科技進步，醫療技術持續推陳出新，微創手術更是忙碌現代人的首選。

遠見眼科診所總院長張聰麒表示，「跟之前傳統方式比較，SMILE全飛秒近視雷射有3個重點，就是微創、快速、安全，微創是我們現在是用飛秒雷射，在我們角膜中間打出一片薄如隱形眼鏡的角膜透鏡，然後從一個2mm傷口、大約一個原子筆尖大小的傷口就可以把透鏡取出來，恢復非常快，大概1、2個小時就沒有異物感，甚至我們常看到患者說，做完雷射他就要去吃晚餐，另外是乾眼症的減少，因為我們沒有大規模破壞我們的表皮，神經保存得比較好。」

▲台灣近視人口比例位居全球第一 高度散光比例也不容小覷 不少人想擺脫戴眼鏡及戴隱眼的不便 選擇接受近視雷射來矯正視力隨著科技進步 醫療技術持續推陳出新微創手術更是忙碌現代人的首選▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲SMILE Pro雷射時間縮短，手術過程中發生眼球偏位風險也跟著降低，大大降低患者的焦慮感，擺脫眼鏡束縛。（圖／記者鄭遠龍攝）

新一代SMILE Pro全飛秒近視雷射引進台灣，讓視力矯正多了一項新選擇，日前藝人楊謹華也表示，接受了SMILE Pro近視雷射，大讚生活便利許多，讓有需求的民眾躍躍欲試。

遠見眼科診所總院長張聰麒，「SMILE Pro單眼雷射只有10秒鐘，而且它雷射能量更低，所以病人其實基本上是完全無感的情況之下就打完雷射，還有病人會問說醫生打完了嗎？因為它有全數位化定位、視軸定位、散光定位，都完全由檢查儀器直接傳到我們雷射機器裡面來，所以醫師可以更專心處理一些更複雜的案例，可以讓手術更精確。」

▲台灣近視人口比例位居全球第一 高度散光比例也不容小覷 不少人想擺脫戴眼鏡及戴隱眼的不便 選擇接受近視雷射來矯正視力隨著科技進步 醫療技術持續推陳出新微創手術更是忙碌現代人的首選▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼SMILE Pro針對「雷射過程」及「雷射定位」進行升級，還加入視軸與散光軸輔助導航的功能。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台灣近視人口比例位居全球第一 高度散光比例也不容小覷 不少人想擺脫戴眼鏡及戴隱眼的不便 選擇接受近視雷射來矯正視力隨著科技進步 醫療技術持續推陳出新微創手術更是忙碌現代人的首選▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

新一代的「SMILE Pro全飛秒近視雷射」，源自德國的SMILE微創技術，這項技術以領先全球超過10年，日前更突破全球800萬眼認證，但其實並非每個有近視的人都能做近視雷射。

遠見眼科診所總院長張聰麒表示，「進行雷射手術前，我們會先做檢查，首先會先測試4種度數，一個就是我們本來戴眼鏡的度數，另外一個就是我們的最佳度數，因為我們平常戴眼鏡的度數可能不是我們最佳矯正度數，那另外就是我們點散瞳後度數，可以測到多少，最後是夜間度數；再來最重要的就是我們的角膜適不適合做雷射，第一就是它的規則性，規則性好矯正效果就好，第二個就是它的強度夠不夠、夠不夠強壯，或者有沒有一些遺傳性疾病造成它強度比較弱的，另外就是厚度夠不夠我們用，如果度數太高角膜太薄就是不能做。」

▲台灣近視人口比例位居全球第一 高度散光比例也不容小覷 不少人想擺脫戴眼鏡及戴隱眼的不便 選擇接受近視雷射來矯正視力隨著科技進步 醫療技術持續推陳出新微創手術更是忙碌現代人的首選▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲遠見眼科診所總院長張聰麒受訪表示，SMILE Pro術後容易照顧，因為它是一個微創傷口，基本上感染機會很少。（圖／記者鄭遠龍攝）

比起傳統雷射更快速、精準、安全性也提高，就連醫師本身也接受近視雷射矯正手術，並且分享過往經驗。遠見眼科診所總院長張聰麒表示，「我自己手術後發現原來視覺品質根本不會受損，因為我不用透過鏡片看東西，我看東西其實更清楚，我曾經幫一位心臟血管外科醫師做手術，術後大概1、2個禮拜，他就可以在手術中去縫合很精細的血管，另外，還有影像醫學科醫師，因為他們對影像品質要求很高，必須看MRI或是CT片子，灰階都他們看得非常清楚，絕對不能有小小的遺漏，雷射過後，他們依然可以看得很好。」

術後除了遵守醫師囑咐配合追蹤，也別忘了維持良好的用眼習慣，保護好靈魂之窗，才能擁有清晰無鏡人生。

▲台灣近視人口比例位居全球第一 高度散光比例也不容小覷 不少人想擺脫戴眼鏡及戴隱眼的不便 選擇接受近視雷射來矯正視力隨著科技進步 醫療技術持續推陳出新微創手術更是忙碌現代人的首選▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲醫師提醒，術後恢復還是要減少3C產品使用 。（圖／記者鄭遠龍攝）

ET快訊
Lisa跳一半「半顆蜜臀掉出」！　畫面瘋傳
學者示警：還有更大地震！　「1周內特別留意」
姚明「決定」讓中華隊不能打！　籃協怒了：要求給解釋
快訊／全國首例！　修法第一隻黃牛抓到了
八方雲集爆「鍋貼有蛆」　衛生局稽查3缺失：最高可罰2億
三上悠亞「1夜輪約2超紅男偶像」！　極樂行程曝
LIVE／八方雲集爆有蛆「煎台140度不可能」　熱狗新歌抄襲
快訊／20縣市大雨特報！　警戒到入夜

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台灣東洋(4105) 公告本公司董事會決議通過補行委任薪資報酬委員會委員

3C世代老花危機　LBV裸視美老花熟齡雷射新選擇

想擺脫眼鏡？SMILE Pro全飛秒近視雷射　單眼雷射10秒搞定安全大提升

感受食尚魅力！家樂福「從i開始　影響力市集」本周末登場　吃、喝、玩、樂新亮點

今天就喝！超商思樂冰特大杯「只要39元」爽喝　咖啡買3送1

毛孩99購物節！東森購物網推薦超值寵物商品　東森幣折抵10%

超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天！　可以寄杯、互換冷熱

外送員安心了！foodpanda祭安全獎勵金、免費健檢　事故降低三成

思樂冰免費增量爽喝！連續2周「特大杯只要39元」　3款口味任選

【廣編】健康可以很美味！解饞首選AB優酪乳推出「AB+優格新系列」

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

柯文哲新竹老家捲違建風波　柯媽落淚...哽咽喊「被欺負」

想擺脫眼鏡？SMILE Pro全飛秒近視雷射　單眼雷射10秒搞定安全大提升

感受食尚魅力！家樂福「從i開始　影響力市集」本周末登場　吃、喝、玩、樂新亮點

今天就喝！超商思樂冰特大杯「只要39元」爽喝　咖啡買3送1

毛孩99購物節！東森購物網推薦超值寵物商品　東森幣折抵10%

超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天！　可以寄杯、互換冷熱

外送員安心了！foodpanda祭安全獎勵金、免費健檢　事故降低三成

思樂冰免費增量爽喝！連續2周「特大杯只要39元」　3款口味任選

【廣編】健康可以很美味！解饞首選AB優酪乳推出「AB+優格新系列」

電商99購物節開跑省錢攻略　9／9熱銷強品殺到最低9元起

整塊鮭魚排尬柑橙茴香醬！　速食店最新「野生鮭魚堡」開吃了

新疆水產「新鮮」陸續上市還外銷！　首批成熟螃蟹直送長三角　

染黑又染紅！民眾黨幹部被爆「洪門」背景　她酸：中國統戰夢幻選手

任賢齊被樂天女孩包圍！　被他爆料「1分鐘就不行了」

諷鍾小平「三進三出」國民黨、議員快落選　應曉薇重申參選到底

切割NONO仍驚爆收攤　虎霸雞排房東「開天價」招租

嚇死人！2男墓園放水雷炮發巨響　遭攔查竟稱「好玩」

ENERGY正式合體倒數！阿弟預約小巨蛋演唱會

T1台中太陽赴日移地訓練　與兩日職籃隊伍交流遇「熟面孔」

U18／柯敬賢敲全壘打指向天空　天上的爸爸「有幫忙推」

「液體OK繃」塗一下超方便！食藥署曝成分：1族群別用

消費熱門新聞

超商今天「美式、拿鐵買6送6」！

思樂冰特大杯只要39元！3款口味任選

超商「9元霜淇淋」限定12天搶！

超商首賣南蠻雞便當、爆餡金沙乳酪

速食店最新「野生鮭魚堡」開吃了

美式賣場也辦婦幼展？爸媽口耳相傳進場「囤貨」攻略

SYM迪爵125「破天荒最高補助23,800元」　第一好WOO115汰舊優惠再加碼

超商美式、拿鐵買3送3只有今天！

家樂福從i開始影響力市集登場

快搶！維力炸醬麵結合故宮Open Data　用明青花瓷碗吃泡麵太享受　

超商「美式買1送1」只有今天！

「7款古娃娃甜點」超商限定吃！

好市多2023日本必買神物緊急補貨

速食店9塊雞桶下殺68折只有10天

更多熱門

相關新聞

台東「老花正潮」配鏡服務加碼

台東「老花正潮」配鏡服務加碼

讓長輩看得更清楚！台東縣政府結合新北市銀光未來創新協會，連續5年推動「老花正潮」-敬老好視力活動，20日配合關山鎮德高部落豐年祭為長輩免費配鏡，縣長饒慶鈴與銀光未來創新協會創辦人朱立倫共同參加。

郭綜合醫院前閃光號誌建議調整三色運作

郭綜合醫院前閃光號誌建議調整三色運作

醫解析「近視雷射」：3種度數狀況皆可做

醫解析「近視雷射」：3種度數狀況皆可做

男近視300度　術後竟變「遠視200度」

男近視300度　術後竟變「遠視200度」

核心超強！　鸚鵡橫掛叼眼鏡狂抖

核心超強！　鸚鵡橫掛叼眼鏡狂抖

關鍵字：

近視雷射SMILESMILE Pro眼鏡老花閃光遠見眼科

讀者迴響

熱門新聞

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

許瑋甯驚傳「害怕同台吳慷仁」！

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

快訊／MC HotDog熱狗認了新歌抄襲！　道歉朱德庸：犯了低級嚴重錯誤

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

快訊／日圓好甜！現鈔驚見「0.21」字頭　10萬台幣多賺逾3萬日圓

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面