徐巧芯酸「好姐妹」唱歌是噪音　高嘉瑜嗆抹黑：多數民眾認為很好聽

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜、國民黨議員徐巧芯近日為超思雞蛋問題槓上，徐巧芯更痛批高，不要把別人沒說過的話塞到別人嘴巴裡，「就像沒有人要聽妳唱歌硬要製造噪音。」對此，高嘉瑜5日反批，多數民眾認為她唱歌很好聽，沒人認為是噪音，所以徐巧芯這種誇大不實的抹黑立刻就引來民眾打臉，不是用自己主觀立場批評別人，就代表你是對的。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者李毓康攝）



徐巧芯日前質疑，「超思」雞蛋逐批檢查恐有漏洞，被高嘉瑜酸是「逐顆工程師」、難道要逐顆檢查嗎？徐則強調，什麼「要求逐顆查驗」她從來沒有說過，目前這種說法只有高嘉瑜一個人說。真的拜託不要把別人沒說過的話塞到別人嘴巴裡，「就像沒有人要聽妳唱歌硬要製造噪音」。

對此，高嘉瑜批評，徐巧芯過去有很多言論沒有經過查證，她說這些蛋會致癌，有學者說這些蛋不會有致癌問題，若真的有問題就會銷毀，不會流入市面。徐巧芯就是一個沒有證據卻擴大抹黑、製造恐慌的最佳代表。

高嘉瑜指出，今天大家是以其人之道還治其人之身，只是質疑徐巧芯所說的逐顆檢驗不可能做到，所以才稱她為「天才說法逐顆工程師」，說法誇大不實的應該是徐巧芯，我們只是以其人之道還治其人之身。

高嘉瑜表示，自己還是很直白，無論對誰，只要是該說的話、該做的事我們都繼續做，包含徐巧芯說製造噪音這件事，多數民眾認為高嘉瑜唱歌很好聽，沒人認為是噪音，所以徐巧芯這種誇大不實的抹黑立刻就引來民眾打臉，不是用自己主觀立場批評別人，就代表你是對的。

高嘉瑜指出，自己所說的每句話都站在客觀、有事實根據的立論基礎上，就此事上，還是秉持民代應該做的，有幾分證據說幾分話，這才是民代應該做的。高直言，一顆蛋沒想到就能分辨出社會上有這麼多蠢蛋、笨蛋跟壞蛋，無論如何，對民眾來說，需要的是在早餐店能吃到蛋、買得到蛋，可以買到便宜且價格可接受的蛋。