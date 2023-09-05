中部1歲女童「口腔潰爛、跛行」染腸病毒重症！上周就診破1.2萬人次

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(5)日表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為中部1歲女童，於今(2023)年8月20日因發燒就醫，隔日仍持續發燒再度就醫，經檢查發現有口腔潰爛及跛行狀況，遂轉院收治，經通報檢驗確認感染腸病毒克沙奇A6型，治療後症狀改善，目前已出院。

今年累計10例腸病毒感染併發重症病例(含1例死亡)，分別為4例克沙奇A4型、3例 克沙奇A6型、2例 腸病毒D68型及1例伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

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依據疾管署監測資料顯示，上周(8月27日至9月2日) 腸病毒門急診就診計12,145人次，與前一周(12,264人次)持平，惟仍高於流行閾值(11,000人次)；實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、D68等多種型別腸病毒於社區持續活動，開學後須持續注意學童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。

疾病管制署提醒，各級學校已陸續開學，且國內正處腸病毒流行期，學童間密切互動易使腸病毒於校園間傳播，也可能成為家庭與社區間疫情傳播的橋樑，提高群聚風險。疾管署呼籲各級學校應提供充足完善的洗手設備，保持教室的清潔與通風，並隨時關心與注意學生的身體狀況，教導學童養成良好的個人衛生習慣，落實正確勤洗手，以及生病在家休息的防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。