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一番賞數籤沒用！玩具YouTuber爆業界內幕：狡兔有6窟

▲▼一番賞數籤沒用！玩具YouTuber爆萬年黑店內幕：狡兔6窟。（圖／翻攝yan lifestyle YouTube）

▲YouTuber Yan表示，爆出爭議的店家在業界早就很有名了。（圖／翻攝yan lifestyle YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber團體「反骨男孩」孫生熱愛公仔，日前卻抓包某店家抽排、藏籤，氣得將過程拍下並PO網，掀起極高討論度。對此，玩具YouTuber Yan表示，網路上教的數籤其實沒有用，最重要的是找可信任的店家。

YouTuber「yan lifestyle」日前上傳最新影片表示，他是玩具店老闆也是一番賞玩家，3年內花費超過200萬元去別的店家抽官方、自製一番賞，因此他對於藏籤事件一點都不意外，因為該店的名聲在業界早就耳聞。

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▲▼一番賞數籤沒用！玩具YouTuber爆萬年黑店內幕：狡兔6窟。（圖／翻攝yan lifestyle YouTube）

▲▼Yan表示，店家有方法作弊讓數籤、錄影失敗，因此要找可信任的店家遊玩。（圖／翻攝yan lifestyle YouTube）

▲▼一番賞數籤沒用！玩具YouTuber爆萬年黑店內幕：狡兔6窟。（圖／翻攝yan lifestyle YouTube）

Yan表示，玩具店老闆們早就知道這間店會藏籤，但為何消息沒有被爆出？他直言，「因為人家都說他有黑道背景，（加上）店家會告人」，有一些其他玩家、客人被告，所以要有十足證據、錄影才能去說指控店家。

Yan透露，被爆出事件店家的老闆在業界很有名，大家都稱他「狡兔有三窟」，但他聽說現在這老闆有6家店，「應該是狡兔有六窟」。此外，他過去也在對方一間店玩一番賞時遇到問題，想直播錄影還被拒絕。

▼Yan表示，孫生爆發爭執店家的老闆有6間店。（圖／翻攝yan lifestyle YouTube）

▲▼一番賞數籤沒用！玩具YouTuber爆萬年黑店內幕：狡兔6窟。（圖／翻攝yan lifestyle YouTube）

Yan表示，很多人都在賣籤的位置，因此藏籤會是最常見的詐騙方式，而目前教的自保方式是數籤、對序號號碼及詢問錄影，但只要店家在貼籤的地方換上同獎號（如C、D、E、F）、同顏色的籤紙，因獎品的文字會被遮住，所以數籤等於沒有用，真正可以避開作弊的方法只有「尋找信任的店家」，「只有這個方法，沒有別的」。

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