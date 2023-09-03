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被問林襄談戀愛　樂天女孩緊張喊「不行」尷尬逃：不應該來接通告

▲▼ 。（圖／翻攝自筠熹IG）

▲筠熹被問林襄交往球員。（圖／翻攝自筠熹IG）

記者施怡妏／綜合報導

林襄日前被週刊爆出與「樂天桃猿」球員馬傑森熱戀，牽手甜蜜畫面全被拍下，感情狀況受到外界矚目，同是樂天女孩的筠熹，日前在節目上分享啦啦隊不為人知的一面，提到自己是個有話直說的人，很做自己，藝人大根突然喊了一句「想做自己就做自己，想跟球員談戀愛就談戀愛」，讓筠熹激動大喊「不行！」

筠熹日前上節目「辣個女生」中提到，很多新人會怕得罪人因此不敢說，不過自己是個有話直說的人，認為喜歡你的人就會喜歡，不喜歡你的人，不管再怎麼討好都會被講話，因此決定做個直爽的人，坐在一旁的大根突然說「想做自己就做自己，想跟球員談戀愛就談戀愛」。

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筠熹緊張地伸出手，擋在大根面前大喊「不行！」立刻引起現場一片騷動，大家都很好奇林襄與馬傑森的感情狀況，大根還追問「我好想問」，筠熹激動站起來喊「好尷尬，天啊！我不應該今天來接通告」，開玩笑要離開現場。

主持人天心走上前拉住筠熹開玩笑說，「妹，我替妳高興耶，林襄下來了」，認為啦啦隊的一姐可以換人當了，筠熹笑說「我應該要上去了對不對，我有這個機會了吧」。大根還不忘調侃，上去了記得不要被拍到就好，筠熹也高EQ回「也不要常去KTV，然後會鬧事」，用幽默化解了尷尬。

▼筠熹（左）、琳妲（中）、林襄（右）都是「樂天女孩」的成員。（圖／翻攝自筠熹IG）

▲筠熹被問林襄交往球員。（圖／翻攝自筠熹IG）

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