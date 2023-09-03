海葵威脅！台鐵擴大今午後西部對號列車停開　花東、南迴全面停駛

▲台鐵擴大部分列車停駛。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風暴風圈已籠罩花東，颱風中心預計下午到傍晚登陸台東，風雨將越晚越劇烈，台鐵局今(3日)宣布今傍晚18時前運行計畫，其中西部幹線午後對號列車行駛，東部花東線、南迴線全面停駛，另北花、北東間往返對號列車也停駛。民眾可於1年內退票免手續費。

台鐵最新運行計畫：

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西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)

1. 逆行列車–

(1)對號列車：自123次(台北站11時58分)後全部停駛，除165次行駛至潮州、271次行駛至彰化。

(2)區間(快)車：正常行駛，視風雨狀況調整。

2. 順行列車–

(1)對號列車：自122次(高雄站12時05分)後全部停駛，除282 次行駛至七堵、126次行駛。

(2)區間(快)車：正常行駛，視風雨狀況調整。



東部幹線：

1. 順行列車–

(1)台北往花蓮對號列車: 停駛。

(2)台北往台東對號列車：停駛。

(3)台北往花蓮區間(快)車：停駛。

(4)宜蘭線(八堵=蘇澳新)正常行駛，視風雨狀況調整。

(5)北迴線(蘇澳新=花蓮)區間(快)車：停駛。



2. 逆行列車–

(1)台東往花蓮、台北對號列車及台東=花蓮區間(快)車:停駛。

(2)花蓮往台北對號列車:停駛。

(3)花蓮往台北區間(快)車：停駛。

(4)北迴線(花蓮=蘇澳新=頭城)區間(快)車：停駛。

(5)宜蘭線(蘇澳新=八堵)正常行駛，視風雨狀況調整。



3. 環島列車1次、2次潮州=台東=台北停駛。



南迴線：

各級列車全區間停駛。

支線：

平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛，視風雨狀況調整。

台鐵局表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

