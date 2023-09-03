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大陸 大陸焦點 特派現場

2和尚背國際精品包「行情破26萬」　照片驚呆網：社會在走行情要有

▲▼深藏不露？2和尚揹「名牌包」行情破25萬　網揭1真相。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲和尚背國際名牌包「行情破26萬」，照片驚呆網。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者趙蔡州／綜合報導

社會上對於出家人的印象，通常都是清心寡慾，不追求美食、名牌、視覺感官（遊戲、電影等）等物質上的享樂。有網友近日在微博分享一張照片，有2名和尚背著背包出現在機場，仔細一看卻能發現，2人的背包竟是要價十多萬元的國際名牌，其他網友看了照片後感嘆，「四大皆空，唯有包包不能空」。

原PO日前在大陸微博分享照片，拍攝地點疑似在重慶機場，照片主角是2名身穿灰色袈裟的和尚，2人各背著一款黑色包包，然而仔細一看卻能發現，2個包包都是昂貴的國際名牌。原PO說，「兩大師一個背著BV，一個背著LV，看來即便四大皆空遁入空門，依舊無法抵擋包包的魅力啊」。

▲▼深藏不露？2和尚揹「名牌包」行情破25萬　網揭1真相。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲台灣網友在臉書貼出包包的價格。（圖／翻攝自爆廢公社）

有台灣網友在臉書爆廢公社轉貼照片，並附上包包在台灣的價格，可以看見照片中的BV與LV，分別是Bottega Veneta的編織後背包，台灣Bottega官網顯示，全新一個要價11萬元。另一個LV則是Louis Vuitton的CHRISTOPHER經典EPI皮革後背包，全新一個要價14.9萬多元。

▲▼深藏不露？2和尚揹「名牌包」行情破25萬　網揭1真相。（圖／翻攝自微博）

▲▼深藏不露？2和尚揹「名牌包」行情破25萬　網揭1真相。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友反應。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片一出立刻引發網友熱烈討論，有人說，「我不入地獄誰入地獄」、「四大皆空，唯有包包不能空」、「佛度有『元』人」、「師父也略懂時尚喔」、「不奇怪，我見過很多修行者都很富有，出門高級進口車」、「我還看過師父開瑪莎拉蒂勒」、「和尚都比我們時髦」、「社會在走，行情要有」，但也有人看了照片後認為，「兩個背包都是仿的」、「都是A貨啦」、「細節不像，應該是假貨」。

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