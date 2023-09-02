全家夢幻「芭比粉霜淇淋」震驚2萬人！背後原因竟是店員失誤

▲網友的朋友購買全家霜淇淋，意外買到芭比粉的夢幻顏色。（圖／翻攝臉書／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）



記者柯振中／綜合報導

全家便利商店販售許多物品，其中霜淇淋更是台人的夏日最愛之一。不過，近日有位民眾買到夢幻的「粉色霜淇淋」，超美的淡粉色瞬間引發討論，而背後的原因也隨之曝光，竟是因為店員的小小失誤，才調出這種夢幻的粉色冰淇淋。

這名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」分享，朋友到全家購物以後，突然神秘兮兮地拿了一支霜淇淋給她，而超夢幻的配色讓她感到震驚，一度以為是先前的草莓口味。

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不過，送進嘴裡後，網友只吃到淡淡的莓果香，於是疑惑地開口詢問，事後才知道自己吃的是「隱藏版」冰淇淋，名字叫做「小莓牛奶」。

▼全家時常推出各種霜淇淋，滿足愛好者的需求。（圖／業者提供）



從照片當中可以看見，這支霜淇淋擠得相當漂亮，而外觀也與一般的牛奶口味不同，呈現了淡淡的粉色，模樣十分夢幻，讓人立刻就想買來打卡紀念。

貼文引發廣泛討論，至今已超過2萬人按讚，許多同好驚呆留言，「感覺很香欸」、「比較想吃這個」、「這個看起來可口多了」、「店員很時事哦，芭比粉」、「顏色真美」、「哇靠，是普烏口味。」

至於為何有這種「隱藏版」霜淇淋？網友也公布了答案，因為朋友購買霜淇淋時，點了小農牛奶的口味，店員卻面有難色地說「有不小心混到一點點莓果」，沒想到擠出來卻如此夢幻，美麗的錯誤令人笑了出來。