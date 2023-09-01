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3天有機會颱風假！周日暴風圈蓋全台　歐美模式：海葵大迴轉2進2出

▲▼海葵颱風下午2時最新位置。（圖／氣象局）

▲海葵颱風下午最新位置。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風進逼台灣前再增強，陸警明(2日)上午接力發布，暴風圈明晚碰觸花東，周日(3日)登陸穿越，暴風圈籠罩全台。至於颱風假，氣象局透露，明天宜花東有機會，周日全台各地也有可能，周一中南部機會高，但仍要視風雨由地方政府決定。另歐美模式預測，海葵颱風下周離開台灣後可能大迴轉「二進二出」。

氣象局預報員黃恩鴻表示，海葵颱風目前為中颱，預估未來進入台灣前還有一段仍會增強，但不會變強颱，目前朝西移動，暴風半徑將從150公里增強為180公里；

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針對強風豪雨警戒區，黃恩鴻表示，明天迎風面東部將有降雨，會出現間歇陣雨，越晚越明顯，中南部多雲到晴有午後陣雨；不過明晚深夜開始，暴風圈將觸碰到花東陸地，周日一整天往西移動穿越台灣，是影響最明顯、最大的一天，除迎風面東半部有豪雨或豪雨以上等級降雨外，北部和中南部山區也有局部大雨或豪雨。

黃恩鴻指出，明天清晨到上午預估可能會發布陸上警報，其中上午8點半發布機率高，周日全台都將在暴風圈範圍內，也是陸警警戒區內。

至於海葵何時遠離台灣，黃恩鴻指出，海葵颱風下周一(4日)離開台灣之後，會走得很慢，預估會在台灣海峽南側滯留到下周三(6日)，雖強度減弱，外圍環流水氣都還在，仍會對中南部、花東帶來降雨。

▲▼海葵撲台，最新風雨預測。（圖／氣象局）

▲海葵撲台降雨趨勢。（圖／氣象局）

至於颱風假機會，黃恩鴻表示，明天宜花東有機會，周日各地都有機會，下周一比較有機會是中南部地區，不過暴風圈範圍不等於會放颱風假，仍要等發布陸警後風雨預測出爐，地方政府將依照風雨情況決定是否放颱風假。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象局大幅修正海葵通過台灣之後的路徑，進入台灣海峽後至少逗留到下周三(6日)，有追美歐模式的人看到最新一報也會感到不可思議，海葵超級大迴轉！以目前不管哪條路徑，對台灣的威脅、負擔會相當大，皮真的要繃緊了，全台灣都要做好防颱及防災各項措施！海葵通過台灣之後變數非常大，究竟會怎麼演變？目前非常難判斷，真的只能且戰且走了。

黃恩鴻則指出，下周海葵出海後滯留海峽南側，預估鴻雁颱風後又有熱帶擾動會出現往日本，大低壓帶將有往東北走趨勢，海葵颱風會順著低壓帶往東北移動，海葵往西繞一圈後又會繞回來台灣登陸，不過目前僅是歐美預測模式，後期有相當大不確定性，下周二、三是觀察點。

▼歐美模式預測海葵颱風可能大迴轉。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲▼歐美模式預測海葵颱風可能大迴轉。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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