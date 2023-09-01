駕駛甩飛躺國道影片曝！　國3樹林追撞...黑車失控撞護欄翻7圈

記者陳以昇／新北報導

國道3號北上46K處1部黑色小客車疑超車不慎，追撞前方白色休旅車，黑車追撞後失控再撞中央水泥護欄，隨即整部車翻轉7圈才停下，連車輪都撞飛，男駕駛在車身翻轉時疑未繫上安全帶被甩出車外，頭部重創倒地，幸好送醫後無生命危險，行車記錄器影片在網路流傳，網友議論紛紛：「真是命大！」

▲▼鄧男駕駛黑車追撞後失控撞中央護欄 。（圖／翻攝記者爆料網）

這起車禍發生在31日下午2時許國道3號北上46K，26歲鄧姓男子駕駛黑色小客車，疑超車不慎追撞陳男駕駛的白色休旅車，整部車失控衝向中央水泥護欄後，隨即車身側翻轉7圈後才停下，連車左前輪都撞飛，鄧男在側翻過程中，疑未繫上安全帶被甩出車外，頭部重創倒地，整個過程被白車行車記錄器拍下，影片在網路流傳，網友議論紛紛：「駕駛真是命大！」

▼鄧男車子側翻7圈疑未繫安全帶被甩出車外（紅圈） 。（圖／翻攝記者爆料網）

警消救護人員獲報趕抵，鄧男頭部重創流血，身體多處疼痛，意識清醒，由救護車將他送亞東醫院救治，幸好無生命危險。國道警方初判，鄧男疑未繫上安全帶，事故發生時才會甩出車外，未繫安全帶可依「道路交通管理處罰條例」第31條第2項規定，處3,000至6,000元罰鍰。

▼警消到場將鄧男送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼遭到追撞的白車停在槽化線 。（圖／記者陳以昇翻攝）