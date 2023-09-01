台3線重機急剎「蓋棉被」　22歲騎士重摔落地...車翻兩圈毀了

記者蔡文淵／苗栗報導

台三線苗栗縣獅潭鄉永興國小附近，昨(8/31日)下午發生大型重機車自摔意外，一輛大型重機看到對向來車要左轉，緊急煞車後自摔，人重摔落地，重機車也向前翻了2圈，所幸重機車騎士只有胸悶及輕微擦挫傷。至於相關肇責，有待警方進一步釐清，而現場監視器也錄下肇事瞬間畫面。

意外發生地點為台3線南下109公里處，從監視器畫面發現，重機行經事故路口時，有一部自小客車左彎往明德水庫方向，直行大重機騎士緊急煞車，導致後輪懸空後連翻2圈往前衝，最後連人帶車摔落路面，救護人員到場後檢視，重機騎士僅有胸悶情形，無明顯外傷，送苗栗市大千醫院救治，所幸無大礙，楊男酒測值為0。

▲一輛大型重機行經台3線苗栗獅潭永行國小附近，在路口緊急煞車後向前翻了2圈，機車和騎士最後摔落路面。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

警方初步調查，重機騎士為22歲楊姓男子，從新竹住家騎乘大型重機往台中出遊，由台三線北往南方向行駛，行經獅潭鄉永興國小附近路口時，疑似路況不熟悉且未注意前方車輛，緊急剎車導致後輪懸空，連人帶車往前倒栽蔥摔落地面，相關肇事原因警方仍調閱行車紀錄器及附近監視器釐清中。

警方呼籲，台3線獅潭路段彎道路段多，易為事故熱點，近年已發生多起死亡車禍及嚴重事故，提醒用路人，駕駛務必注意車前狀態、切勿超速行駛並遵守標誌標線行駛，才能快快樂樂出門、平平安安回家。