勞斯萊斯違停「停車場門口」　網友開戰！內行人揭關鍵1點差很大

▲勞斯萊斯違停在停車場門口，引起討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



記者崔子柔／綜合報導

台北市大安區近日有一輛勞斯萊斯違停在紅線上，然而旁邊就是停車場，讓網友發文感嘆「現今社會的停車費快追上罰單的金額」，引起眾人討論，不過有內行人指出，車主這麼做可能是因為保險理賠問題。

原PO昨（29）日在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，他看見一輛白色勞斯萊斯違停在停車場門口的紅線上，而且逛完夜市發現車還在原地，可見車主並不是因為急事臨停，讓他直言「錢是省出來了」，更感嘆「現今社會的停車費快追上罰單的金額」。

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▲勞斯萊斯違停。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



貼文吸引超過1千4百人按讚，不少人留言指出，「連這點錢也要省」、「寧願繳給政府稅金也不願給私人地主」、「有錢買車，沒錢付停車費，但又有錢付罰單？」、「停車費都很敢開價耶，半小時60真狠」，不過也有人說，「他是寧願繳違停的錢也不想停進去被不長眼的人開門撞到吧」、「酸民們省一輩子也省不出一台勞斯萊斯幻影」、「停外面大家還不敢靠近，一進去難防一些小孩或不長眼的，反正就算幾千罰單也只是幾十塊的差別」。

還有內行的網友認為，車主是為了保險理賠問題才這麼做，「停車場不算道路，停進去被撞就有得搞，停紅線頂多罰單，被撞還能報警，保險也比較好出保」、「個人猜測車主考量違停比較賺，小停車場風險高禁不起刮蹭的車價損失」、「在道路上被擦撞有保險可賠，在裡面被擦撞屬私人道路保險不賠的要肇事者要承擔...你說車主人好不好心...他還寧可繳罰金」。