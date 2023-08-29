紅眼班機上「女童嗨玩七彩霓虹燈」　乘客全被閃到睡不著崩潰

▲女童戴著「七彩霓虹燈」毛帽，讓紅眼班機上的乘客難以入眠。（圖／翻攝Instagram@sarcasm_only）



記者吳美依／綜合報導

外國一名小女孩與家人出國，她既興奮又期待，特地戴了可愛的兔子造型毛帽搭飛機，但這頂帽子竟有不斷閃爍的LED七彩霓虹燈，不僅把原本應該昏暗的機艙點亮，也導致多數乘客根本入眠。

根據乘客拍攝影片，有些乘客一臉無奈，有些乘客把頭別過去，試圖抓緊時間好好休息。前段座位上，一名目測不到10歲的小女孩正開心玩弄活動式兔耳朵，似乎完全沒有注意到亮光造成的麻煩，而她的父親就坐在旁邊，還用開心表情看著鏡頭。

這部影片引起熱烈討論，網友們紛紛留言，「太自私了，而且品味好差」、「缺乏尊重和教育」、「父母才是真正的問題」、「真是受夠那些不在公共場所管好孩子的人」、「我會投票贊成人專機，我願意支付額外費用搭乘」。也有人指出，萬一機上乘客有特殊醫療狀況，不斷閃爍的燈光可能引發癲癇等症狀。

隨著國際旅遊復甦，搭機禮節再度成為熱議話題。土耳其廉價航空「克雷頓航空」（Corendon）近期宣布推出「無兒童艙」，使用堅固隔板與窗簾與一般艙等隔開，讓付錢升級的旅客享受安靜又舒適的旅程，也能讓父母不再需要擔心小孩打擾其他乘客。