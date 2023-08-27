泰國擬延長觀光簽至90天！　新總理開口：免簽仍要考慮

▲泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，將會促進延長觀光簽證期限。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國總理大選歷經3個月的風波，最終投票結果終於在22日出爐，由為泰黨的賽塔（Srettha Thavisin）當選，成為新任總理。新官上任的賽塔26日表示，他有意將觀光簽證的有效期限延長至90天，以促進旅遊業發展。

根據《泰國公共電視台》報導，賽塔26日會見了泰國南部攀牙府的旅遊企業，並聽取了當地業者對於促進旅遊的建議與疫情後復甦觀光的困境。對此，賽塔表示，有意將觀光簽證的有效期延長至90天，並簡化移民程序，希望藉此促進觀光，提供外國旅客方便。

賽塔也指出，雖然有些旅遊業者建議當局免除中國、印度以及俄羅斯遊客的入境簽證，開放免簽，但因涉及安全問題，因此必須審慎考慮。

會議中同時提到攀牙省舊機場的改建案，希望未來能讓小型商用飛機起降。此外也討論了促進當地旅遊，以提高當地產品的銷售與居民收入。

賽塔強調，儘管為泰黨在攀牙、賈米、普吉島以及拉廊沒有議員席位，但他依舊會一視同仁地對待這些地區，並努力促進當地旅遊業，因為他想成為「全體泰國人」的總理。

另一方面，越南自15日起也將觀光簽證的30天效期延長至90天，且期間可多次入境越南。