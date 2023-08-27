　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國擬延長觀光簽至90天！　新總理開口：免簽仍要考慮

▲▼泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）表示，將會促進延長觀光簽證期限。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

泰國總理大選歷經3個月的風波，最終投票結果終於在22日出爐，由為泰黨的賽塔（Srettha Thavisin）當選，成為新任總理。新官上任的賽塔26日表示，他有意將觀光簽證的有效期限延長至90天，以促進旅遊業發展。

根據《泰國公共電視台》報導，賽塔26日會見了泰國南部攀牙府的旅遊企業，並聽取了當地業者對於促進旅遊的建議與疫情後復甦觀光的困境。對此，賽塔表示，有意將觀光簽證的有效期延長至90天，並簡化移民程序，希望藉此促進觀光，提供外國旅客方便。

賽塔也指出，雖然有些旅遊業者建議當局免除中國、印度以及俄羅斯遊客的入境簽證，開放免簽，但因涉及安全問題，因此必須審慎考慮。

會議中同時提到攀牙省舊機場的改建案，希望未來能讓小型商用飛機起降。此外也討論了促進當地旅遊，以提高當地產品的銷售與居民收入。

賽塔強調，儘管為泰黨在攀牙、賈米、普吉島以及拉廊沒有議員席位，但他依舊會一視同仁地對待這些地區，並努力促進當地旅遊業，因為他想成為「全體泰國人」的總理。

另一方面，越南自15日起也將觀光簽證的30天效期延長至90天，且期間可多次入境越南。

ET快訊
快訊／台南22歲女落水遺體找到了　父母站岸邊痛哭
婁峻碩提早畢業《營業中》！庹宗康道歉：有一些事發生
高雄一家三口「喝符水」後全瘋了！　恐怖真相曝
開學後連2天颱風假？氣象局曝機率
學校還沒蓋好！　24班小一生被迫去國中教室上課
慈妹「原圖直出」真實樣貌曝光！　粉絲激讚
山道猴「脫安全帽」攻擊騎士　爆粗口：欸！衝X小

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

涉車內性侵14歲少年　女教師誘惑他「精進技巧」！傳鹹濕訊息慘了

搭地鐵被借肩膀睡　壯漢爆氣「連續肘擊」打暈男乘客！全車嚇壞

美韓關係史上最好？　尹錫悅成「拜登傳聲筒」震驚幕僚

快訊／美國23人軍機墜毀澳洲　3名陸戰隊員罹難20傷

泰國擬延長觀光簽至90天！　新總理開口：免簽仍要考慮

夏威夷毛伊島又起野火！距拉海納小鎮僅幾英里　居民一度撤離

抗衡金正恩！南韓研發試射反艦飛彈「海弓」　90度神攔截超音速飛彈

烏克蘭：海軍無人艇「癱瘓俄軍黑海艦隊」！　俄艦受損要修3個月

泰國、俄羅斯「加強檢驗」日本水產品！　不符標準將全面暫停進口

尋找「尼斯湖水怪」！英國上百人展開探索　50多年來最大規模行動

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

虎斑貓秒破解餵食器 暴力加餐塞洞口不走

LuLu爸被搭霸王車「討公道遭酸民嗆」　久未見黃子佼：他做什麼決定都支持

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

涉車內性侵14歲少年　女教師誘惑他「精進技巧」！傳鹹濕訊息慘了

搭地鐵被借肩膀睡　壯漢爆氣「連續肘擊」打暈男乘客！全車嚇壞

美韓關係史上最好？　尹錫悅成「拜登傳聲筒」震驚幕僚

快訊／美國23人軍機墜毀澳洲　3名陸戰隊員罹難20傷

泰國擬延長觀光簽至90天！　新總理開口：免簽仍要考慮

夏威夷毛伊島又起野火！距拉海納小鎮僅幾英里　居民一度撤離

抗衡金正恩！南韓研發試射反艦飛彈「海弓」　90度神攔截超音速飛彈

烏克蘭：海軍無人艇「癱瘓俄軍黑海艦隊」！　俄艦受損要修3個月

泰國、俄羅斯「加強檢驗」日本水產品！　不符標準將全面暫停進口

尋找「尼斯湖水怪」！英國上百人展開探索　50多年來最大規模行動

涉車內性侵14歲少年　女教師誘惑他「精進技巧」！傳鹹濕訊息慘了

嘉榮聽心音義診發掘潛在心臟疾患　守護民眾健康

中元普渡要拜拜！小供桌擺滿「狗飼料、鮮食包」　黑汪嚴肅臉保護

台南22歲女落水失聯一夜！今尋獲遺體　父母站岸邊落淚痛哭

柯基懶癌末期！躺在地上「扭腰擺臀」往前移　花40秒才吃到食物

陳盈潔入獄原因「太普遍又可怕」　律師列10點提醒：金錢界線要有

超商獨家！最新「麵包超人3款麵包」太欠吃　軟法咬下爆香甜奶油餡

Marz23提前2天迎兒子到來　向亡父安迪報喜：你孫子出來了　

爸特地請人替柴打造「專屬雙層木屋」　1樓睡覺2樓可以藏罐罐

柯文哲談整合曾親口問1句！　郭正亮分析在野「喝咖啡」關鍵

國際熱門新聞

福島「沿岸海水」化驗結果出爐！

用戶逼近2.4億！OnlyFans老闆領股息「躺賺107億」

蘇拉轉「強烈颱風」　日氣象廳預測路經曝

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

超級颱風蘇拉將撲台　菲律賓預測路徑曝

美軍機墜毀　機上載20名海軍陸戰隊員

日本排放核廢水陸客「取消赴日旅遊」

日本好市多「8月男嬰」被關車上熱死

女學生打包剩菜　「送飯給媽媽」畫面曝

核廢水排放後「福島魚類」化驗結果出爐！

日媒直擊台人直奔築地！稱：核廢水還沒影響

幼稚園女師擁巨乳　竟遭恐龍家長告虐待兒童

影片曝！他偷襲猛牛露餡　遭牛角刺肚頂飛

號稱「世界第八大奇蹟」　富士康威州廠慘況曝光！

更多熱門

相關新聞

泰國、俄羅斯「加強檢驗」日本水產品

泰國、俄羅斯「加強檢驗」日本水產品

日本22日開始排放福島核電廠廢水至太平洋後，中國隨即宣布全面禁止進口日本水產品，而俄羅斯和泰國則表示，會加強檢驗從日本進口的水產品；泰國更稱，若是有產品未通過檢查，將會全數退回並全面暫停進口。

超級颱風蘇拉將撲台　菲律賓預測路徑曝

超級颱風蘇拉將撲台　菲律賓預測路徑曝

女學生打包剩菜　「送飯給媽媽」畫面曝

女學生打包剩菜　「送飯給媽媽」畫面曝

乘客偷帶瓦斯爐煮咖啡！印火車爆炸釀10死

乘客偷帶瓦斯爐煮咖啡！印火車爆炸釀10死

屁孩員工「偷開藍寶堅尼」　爽一秒撞毀賠天價

屁孩員工「偷開藍寶堅尼」　爽一秒撞毀賠天價

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

網爆《好聲音》女選手「砸1.3億買冠軍」！

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

跟團買行充！爆炸了「網紅沒道歉」她失望

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

女偶像錄影「4.3m高空墜落」震撼影片登熱搜！

《營業中》吳宗憲真的來了！

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

最搶手的「不是頂樓」？這層被推爆：有視野又便宜

達人靠1檔食品股年領60萬　除權息後繼續進貨

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面