【廣編】基富通「好好長大」主題日　9／23兒童新樂園登場

圖、文／基富通證券提供

教育是孩子的未來，但如何籌措教育費用，讓許多爸媽一個頭兩個大。為解決家長困擾，臺灣集中保管結算所、基富通證券與6大基金公司，9月23日晚上將於兒童新樂園舉辦「好好長大－大手牽小手．感恩璀璨星光夜」活動，邀請全台爸媽帶著12歲以下小朋友，及家扶基金會扶助家庭，以寓教於樂方式一起公益做愛心、同樂學理財。

王浩宇強調，千萬別小看親子理財的威力！孩子雖然沒有固定收入，但是有「時間」能創造複利效果，長期下來有機會累積一筆不小的基金。

儲備教育金一定要長期投資，「好好退休準備平台」上的專案基金都有專家把關，依基金績效、波動風險、規模、計價幣別等條件，從市面上2000檔合法基金中挑選而出，並提供申購0手續費、低經理費，20歲以下開戶再享基富通全平台終身VIP資格。

活動當晚將安排基富通吉祥物小雞迎賓、益智闖關、帶動唱跳、趣味氣球、魔術表演、美力台灣3D電影欣賞、璀璨煙火秀與公益捐贈，還有超過20項樂園設施，不限次數免費任你玩。為控管人潮、維持現場安全秩序，活動採預先報名方式參加。只要是基富通12歲以下客戶，其家長都可免費報名參加。（https://www.2023kidsfundrich.com.tw）。