霸氣BMW 760一原因將銷毀！主人開它跑山兜風　秒被拖吊成廢鐵

▲張男開BMW卻懸掛朋友車牌，遭巡邏警方發現查扣。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市一名男子花200萬購買外匯BMW，為了省稅金，未向監理站領牌，又向開國產車的朋友借大牌安裝，日前行駛在坪林區北宜路八段時，遭巡邏警員發現，車牌與車型資料不符，警方除依法開出共1萬8千元的罰單，並將該車沒入銷毀。但在拖吊移置過程中，遭到民眾質疑，警方表示，全依標準作業程序拖吊。

據了解，35歲張男約3個月前透過外匯商，花費200萬從國外，購買一輛中古BMW 760，但因排氣量大又加上關稅，張男竟不領牌就將車開回。前天（20日）張男向開國產車的朋友借來大牌安裝在BMW上，前往新北坪林北宜公路兜風，沒想到，遭到防飆巡邏警員發現，車牌和廠牌明顯與車型不同。

▲張男為了省稅金未領車牌，卻因懸掛朋友車牌遭警方查扣。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方依道交條例第12條第1項第1款、第5款，對張男未領牌行駛、使用他車牌號行為分別開出3600、7200的罰單，而將牌照借給張男的友人也開出7200元的罰單，並將張男的BMW沒入依法銷毀。但警方在移置該輛BMW時，架起車輛後方又未安裝輔助輪，遭到民眾熱議，質疑未依規定拖吊。

新店警方表示，由於車輛移置當天，坪林山區連日風雨交加，路面有泥沙滾石落葉散落物，導致路面狀況不佳，又加上該輛BMW輪胎尺寸經過改裝，輔助輪難以夾固，依新北市政府警察局取締違規停車拖吊作業程序，第四點規定（因地形或其他特殊情形無法使用輔助輪者）逕行拖吊。

▲民眾質疑拖吊該輛BMW過程，警方表示合乎規定。（圖／記者陸運陞翻攝）