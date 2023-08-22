吃飯一半被捅6刀亡！21歲男「見女網友」遭圍毆追殺　前任吃醋行兇

▲事發現場。（圖／翻攝自大皖新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省鶴崗市綏濱縣近日發生一起當街捅人的命案，現場影片流出相當驚悚。遼寧撫順21歲男生王春霖因工作前往當地，和剛認識的女網友見面吃飯，沒想到中途被對方的前男友看到。隨後，前男友氣炸叫了一堆人，圍毆王春霖。最後，王春霖被捅6刀，臥倒血泊身亡。

據《大皖新聞》報導，姊姊王女指出，弟弟王春霖今年21歲，平時在各地打工，事發時和同事到綏濱縣打工，做電器促銷互動，負責安裝家電，「他們應該是剛到那邊，還沒開始工作。」

7月31日下班後，王春霖在綏濱縣一個夜市同當地一女網友一起吃飯，「被女網友的前男友看到，王春霖遭多人圍毆，被捅了6刀，事發後行兇者跑了，當時我弟弟的朋友勸架，也被捅了3刀。」

事發後，王春霖的朋友小石報警並叫了救護車，但情況緊急，小石趕緊開車送王春霖去醫院。綏濱縣人民醫院出具的居民死亡醫院證明（推斷）書顯示，王春霖死亡原因為創傷性休克，死亡時間為2023年7月31日23時15分。

綏濱縣公安局2023年8月7日的鑑定意見通知書顯示，王春霖因左肺、肝膽膽囊破裂出血性死亡。綏濱縣公安局的接警回執顯示，小石7月31日20時44分報警稱，「在綏濱縣夜市串吧有人持刀傷人，傷者已送往人民醫院。」王女表示，圍毆弟弟的行兇者大概五六個人。

▲事發現場。（圖／翻攝自大皖新聞）

幾段事發現場的影片顯示，王春霖被多人圍毆，「吃點飯，這邊打架了，這男生被捅了，真狠啊！」影片顯示，王春霖赤裸著上身，上身被捅已經流血，王春霖用手按住傷處，走路不穩。

王女表示，弟弟被捅後，行兇者紛紛逃跑，後被當地警員抓到，「辦案刑警說，確認動手的有3個人，一個捅人兇手，兩個幫兇，已逮捕。」王女還指出，拿刀捅人的，就是那個女網友以前的男友。

8月21日下午，王春霖的老闆李先生表示，7月31日下午，王春霖到綏濱縣做電器促銷活動，下午5點半左右活動結束，王春霖和當地一名女網友見面，並去當地夜市吃飯。

▲屍檢通知書。（圖／翻攝自大皖新聞）

微信聊天紀錄顯示，2人加了微信，「他倆約了見面、吃飯，我們住的地方離夜市不遠。當晚被女網友以前處過的男友看到了，行兇者喊了幾個人過來。」李先生指出，當晚王春霖也喊了同事小石來吃飯，小石趕來時衝突正發生，小石勸架也被捅傷。李先生表示屍檢時他在現場，「我問了法醫，（王春霖）被捅了6刀。」

李先生直言，王春霖平時話語不多，「老實，不是惹是生非的人。」李先生表示，事發後，幾名行兇者被警方逮捕，拉架、沒參與打鬥者被釋放。

目前，案件當地警方正在進一步辦理中。