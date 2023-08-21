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首屆「台中鍋烤節」10大店家揭曉　盧秀燕抽出百萬休旅車

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中鍋烤節今日揭曉十大店家，圖為燒烤組冠軍「燒烤巷弄美食組-激旨燒き鳥」。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中鍋烤節從7月17日開跑，至本月17日完整一個月，共489家店參與票選，總頭票數達442萬票，台中市長盧秀燕21日除在記者會上揭曉「十大火鍋燒烤店家」，也公開抽出最大獎NISSAN百萬跨界休旅車，由序號「1119334」的幸運兒林姓男子抽中，盧秀燕並現場撥打手機，林男得知自己中了大獎，興奮地說將會把車送給家人。

經發局表示，台中火鍋燒烤票選活動在店家與民眾熱情參與之下，百家爭鳴、各有所好，所有參與店家都是贏家！激烈競爭中，今也公布由442萬票選出的「十大火鍋燒烤店家」，其中4組冠軍店家分別為「火鍋品牌組-海底撈火鍋(中友店)」得票數2萬8211票、「火鍋巷弄美食組-清真恩德元餃子館」得票數2萬6550票、「燒烤品牌組-屋馬(崇德店)」得票數3萬6996票、「燒烤巷弄美食組-激旨燒き鳥」得票數7萬9834票。

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盧秀燕說，台中市火鍋及燒烤店家興盛，光台中市就達約1000家店，為振興經濟、促進台中市消費及餐飲業者能見度，市府第一次嘗試舉辦「台中鍋烤節」，投票數不但短短一個月內達442萬，作為投票使用的APP「台中通暨台中購物節」下載人數更一舉突破195萬人，成為全國最火的政府APP之一，她也當場承諾「明年一定再辦！」

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中鍋烤節今日揭曉十大店家。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕抽出壓軸大獎「百萬汽車」，現場親自Call Out，「我中獎了嗎？」住在北區從事補教業的林先生接到電話那一刻不敢置信，興奮表示會將車輛送給家人使用，盧秀燕則說，歡迎林先生多多宣傳鍋烤節，開著新車帶家人一起吃鍋烤。

數位局表示，首屆台中鍋烤節搭配「台中通」平台，截至8月17日止，台中通APP累積下載次數達195萬3161次，註冊會員人數也達到119萬682人，首屆鍋烤節總票數也來到442萬9684張，顯示市府大型活動搭配台中通平台，方便市民朋友在慣用的手機上參與活動。

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