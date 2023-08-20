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租百坪廠房販毒嗆永遠找不到　警犬狂嗅30mins「趴下」讓他閉嘴

▲▼苗栗男子承租百坪廠房作為販毒場所，嗆警永遠找不到毒品，不過警犬30分鐘即聞出來。（圖／民眾提供，下同）

▲苗栗男子承租百坪廠房作為販毒場所，嗆警永遠找不到毒品，不過警犬30分鐘即聞出來。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

苗栗縣60歲葉姓男子承租6樓百坪廠房，辯稱是合法的綠能公司，但令人不解的是，房子裡裡外外共有20多支監視器，鐵製大門還加了好幾道鎖，有如銅牆鐵壁，台中警方獲報前往搜索，面積太大，毫無所獲，第2次找來2隻警犬協助，竟被葉男嗆聲「你們找不到藏的地方」，不料，警犬四處嗅聞了30分鐘，一聞到毒品當場趴下，警方果然在隱密處搜出5.58公克毒品，葉男啞口無言。

▲▼苗栗男子承租百坪廠房作為販毒場所，嗆警永遠找不到毒品，不過警犬30分鐘即聞出來。（圖／民眾提供，下同）

台中市刑大偵六隊獲報，居住在苗栗的葉男租下整層面積百坪，住宅兼廠房、辦公室，葉男宣稱經營太陽能開發事業，年收入200多萬元，怎會販毒？警方跟蒐多月，發現大樓大門裝設鐵門，出入要有感應卡，四周還有20多支監視器，已掌握販毒事證。

▲▼苗栗男子承租百坪廠房作為販毒場所，嗆警永遠找不到毒品，不過警犬30分鐘即聞出來。（圖／民眾提供，下同）

警方首次搜索失敗，因為面積太大，小小一包毒品很容易塞在某個小地方，5月間再度前往，這次帶了2隻警犬協助，由於葉男大門深鎖，只得在屋外等待他主動開門，等了2個小時才見葉男外出，馬上上前壓制搜身，身上找不到，於是帶回廠房找。

▲▼苗栗男子承租百坪廠房作為販毒場所，嗆警永遠找不到毒品，不過警犬30分鐘即聞出來。（圖／民眾提供，下同）

葉男嗆說，「你一定找不到藏東西的地方」，不過警犬到處嗅聞了30分鐘後，警犬乖乖的趴下，原來是聞到毒品了，員警立即在櫃子深處搜出海洛因和安非他命共5.58公克，葉男這才啞口無言。

▲▼苗栗男子承租百坪廠房作為販毒場所，嗆警永遠找不到毒品，不過警犬30分鐘即聞出來。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，葉男常和藥腳約在廠房交易，有時還「以物易物」，拿毒品換取自己刺青及安裝監視器，詢問後已將葉嫌依違反毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦，並經起訴在案。

▲▼苗栗男子承租百坪廠房作為販毒場所，嗆警永遠找不到毒品，不過警犬30分鐘即聞出來。（圖／民眾提供，下同）

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