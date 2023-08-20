兩岸學子同場競技　腦洞大開創意無限

記者趙禕/上海報導

「大腳射門！哎呀不夠大呀…再來一次！再來一次！哎呀！這次進攻被藍方守門員給攔了下來…加油，黑色隊員！喔…球進啦！」

這場激烈的足球賽可不是當前熱戰正酣的世界杯女足賽，而是同濟大學機器人與人工智能實驗室在第八屆海峽兩岸青少年創客大賽會場上，舉辦的一場「RoboCup機器人足球表演賽」。這些在場上奮力衝刺的機器人由TJArk團隊設計創作，它們不是被人搖控行動，而是透過人工智慧自行判斷、自主踢球，把參賽學生們的智慧結晶展現的淋漓盡致。

▲第八屆海峽兩岸青少年創客大賽會場上人工智慧機器人「RoboCup機器人足球表演賽」熱烈開踢。（圖／記者趙禕攝）

海峽兩岸青少年創客大賽從2016年開始舉辦，今年是第八屆，吸引了558位青少年選手組成107個項目組參賽，創下歷年參賽選手規模最高的記錄；其中有223位選手來自台灣，主要由台灣逢甲大學、中華大學和台灣大學等大學學生組隊參賽，部分項目還是由兩岸青少年聯合組隊參加。經過激烈的角逐之後，8月19日決出一、二、三等獎。

▲大陸海峽兩岸交流協會會長張志軍、同濟大學校務委員會主任方守恩為一等獎獲獎選手頒獎。（圖／記者趙禕攝）

▼二等獎獲獎選手與頒獎嘉賓合影。（圖／記者趙禕攝）

▼三等獎獲獎選手與頒獎嘉賓合影。（圖／記者趙禕攝）

這次比賽以「挑戰新科技，攜手向未來」為主題，共設有「開源創新」、「結構挑戰」、「建築數位未來」、「人工智慧」、「減塑行動」和「數位時代永續交通」六大賽道，通過工作坊、現場製作搭建、成果展示等方式進行。參加比賽的選手有大學裡的博士生，也有小學裡的小學生，他們盡情發揮自己腦洞大開的創意，透過親手實踐完成的成果，展現他們崇尚科學、追求卓越的風采。

▲▼參與本次比賽的選手發揮無窮創意創作出許多實用的作品。（圖／記者趙禕攝）

來自昆山華東台商子女學校的呂瑋宸是本屆比賽年齡最小的選手，年僅九歲的他和比他年長的同學在林芴稜老師的指導下，用一個月左右的時間創作出「手機減幅裝置」，獲得昆山賽區的創意獎並晉級決賽。還帶另一支由昆山文創工坊學生組隊製作出「學校智能飲水機」的林芴稜表示，讓學生們自己用頭腦發揮創意，展現成果，晉級之後到同濟大學來研學，這是很好的學習活動；學生們不是走馬觀花的看看校園而已，他們在這裡體驗3D打印、鐳射切割，同學們都非常興奮，特別是把自己的想法變成真正的實物。

▲九歲的呂瑋宸為參觀的嘉賓們現場演示他們團隊創作的作品「手機減幅裝置」。（圖／記者趙禕攝）

▼昆山華東台商子女學校創客班老師林芴稜。（圖／記者趙禕攝）

這次讓人驚豔的小學生作品還有由王西雲老師指導昆山實驗小學兩位三年級小朋友創作的「老人自動拍背裝置」，吸引了許多人的目光，連應邀出席的大陸海峽兩岸交流協會會長張志軍都當場坐下來感受一下小朋友創作作品的拍背服務。

▲大陸海峽兩岸交流協會會長張志軍體驗昆山實驗小學小朋友創作的「老人自動拍背裝置」。（圖／記者趙禕攝）

張志軍表示，當前中華民族正迎來推動乃至引領人類技術進步的新機遇，兩岸青少年協同創新、攜手打拼，可謂正當其時。今年大賽關注的可持續發展、人工智能、創客精神等命題，都是兩岸創客需要共同面對的時代課題，其中湧現出的優秀作品，彰顯了兩岸中國人共謀技術創新、共促文明進步的宏偉願景和民族精神。他在會場和來自台灣的大學生交流的時候，還鼓勵台灣同學們畢業後到大陸繼續深造。

▲大陸海峽兩岸交流協會會長張志軍。（圖／記者趙禕攝）

本次活動主辦方之一的同濟大學校務委員會主任方守恩也表示，本次大賽是對各參賽學校創新教育成果的集中檢閱，促進了兩岸青少年的深度交流，拓展了兩岸教育科技交流的內涵。同濟大學歷來高度重視培養學生的創新意識和能力，願意和海峽兩岸的兄弟高校攜手，共同培養致力於民族復興的優秀創新創業人才。

▲同濟大學校務委員會主任方守恩。（圖／記者趙禕攝）

做為本次活動台灣主辦方代表的逢甲大學副校長唐國豪，透過這次活動觀察兩岸大學生的差異；他指出，大陸在學科的專業訓練很嚴謹紮實，台灣學生的想法則更自由奔放，不過想法自由奔放的差異近年來已經漸漸沒那麼明顯了。他認為，交流活動透過兩邊不同的訓練跟教育互相碰撞，會帶來更多創意激發的火花；他非常肯定這樣的活動，讓大家彼此認識，有更多的激蕩，未來不管是挑戰還是競爭，都因為互相理解可以形成君子之爭。

▲逢甲大學副校長唐國豪。（圖／記者趙禕攝）

參與這次活動的逢甲大學學生洪嘉筠說，這不僅僅是一場競賽，更是一次文化的交融、智慧的碰撞，選手不僅能夠演示個人的創新成果，更能跨越學校的界限，攜手合作，兩岸青少年在創新和高科技領域深度協同，朝向社會可持續發展目標邁進，共同追求創新與卓越。

▲逢甲大學運輸與物流學系學生洪嘉筠。（圖／記者趙禕攝）

本屆大賽由海峽兩岸關係協會、上海市人民政府台灣事務辦公室、福建省人民政府台港澳事務辦公室指導，同濟大學、台灣逢甲大學、福州大學共同主辦，八屆比賽總共吸引了3300多位兩岸青少年參與活動。

▲第八屆海峽兩岸青少年創客大賽圓滿落幕，大家相約明年再見。（圖／記者趙禕攝）