獨／男叫Uber地址輸錯等到怒！氣到「拿背包狂砸車窗」

記者李宜秦／台北報導

今日下午一名男子在新北市三重區龍斌路叫車，然而因地址輸入錯誤，導致多名司機找不到客人而取消，其中一名司機接到叫車通知前往男子輸入的地址，依然是錯誤定位，想不到男子竟出現攻擊車輛，並持手提包拍打車窗，甚至拿起地上石頭作勢攻擊，司機只好離開現場。

▲男子不滿等車等太久便以背包怒砸車窗。（圖／計程車駕駛員職業工會發言人李威爾提供）

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計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，今日下午在新北三重龍斌路一名男子轎車，但是因男子地址輸入錯誤，前幾個司機找不到客人只好取消派車，其中一名司機接到叫車通知前往，不過仍是錯誤定位，想不到男子突然出現並以手提包拍打車窗。

根據司機與乘客的對話紀錄顯示，男子聲稱「根本沒看到你，你要給我30元，你是在公啥？（指在說啥）」，司機回應「您設定的地址是龍斌路86號」，男子則說「我剛剛明明就55號，我有改55，到底誰的問題，我等不只10分鐘了先生，還要載嗎？報警好，跟你溝通不溝通」。後續該筆派車也被取消。

根據李威爾提供的影片可見，一名身穿黑衣、藍褲的男子突然從路口出現，並以黑色背包用力拍打車窗，甚至拿起地上石頭，作勢要攻擊汽車，最後司機因乘客不理性只好先行開離現場。

▲▼男子不滿等車等太久與司機起口角，最終取消派車。（圖／計程車駕駛員職業工會發言人李威爾提供）