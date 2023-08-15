家裡沒人！高中妹打回去「陌生女接了」　結局毛炸：全家人禁談

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

遇到靈異事件總讓人背脊發涼，尤其是在最熟悉的家中。一名女網友就分享高中時期碰到的詭異事，當時他們一家回老家參加活動，途中兄弟姊妹們玩鬧著，並心血來潮打家裡電話，看會不會接通，而結局令他們毛骨悚然，此後更避談此事。

女網友在「靈異公社」娓娓道來，事情是發在她高一時，他們住在整排透天的其中一間，大門則是舊式的鐵捲門，而家中成員包括爸媽、她以及弟弟、妹妹；某個周末，爸爸開車載一家人回老家參加活動，由於隔天要上課不能留太晚，大概下午3、4點就返程，路上三兄妹嬉鬧之際，她突然靈機一動，開玩笑說「現在我們全部都在車上，如果打電話回家會不會有人接？」

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聞言，母親直回，「怎麼可能？家裡又沒有人。」而弟弟則興奮地附和她，贊成撥出這通電話，於是他們便用老爸的手機打到家裡，就在電話連響兩聲後竟接通了，一個陌生的女聲說「喂」，頓時她嚇到定格，心想怎麼會有人接。

一旁老弟見狀，立刻接過手機，在聽到陌生的「喂」時，也傻住了，原PO表示，「當下我們以為是打錯電話，所以掛掉了，但我們很確定沒按錯號碼，為了證實沒有打錯，也擔心家裡是不是遭小偷，又小心翼翼地撥出第二次，這回一樣響了兩聲，接著還是那個女生的聲音，我不敢出聲，把電話拿給我弟及我妹聽，我們三個互相看了一眼，默默地掛掉電話，而前座的媽媽也突然安靜。」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

到家後，爸爸確認鐵門是鎖住的，進屋察看也無異樣；最可怕的是，當他們進一步查詢來電紀錄，真的有兩通來自父親的手機，女網友不禁害怕直呼，「從此我們不敢再玩這個遊戲，也不再提起，若沒有經歷真的不會相信！但關於那間房子的靈異事件，後來才知道其實還發生了很多......。」

對此，網友們紛紛回應，「好毛」、「地基主：連出去都要打回來測試，你們怕我太閒是嗎？」「半夜看這真的太毛了」、「這篇戳到我的毛點」、「地基主的顧家服務真貼心，還幫忙接電話」、「語音答錄機吧？」「會不會是早年還很鳥會接錯線的時候」。

另外，也有人猜測，「轉接或小總機？小時候我們也有過類似情況，結果隔天姑姑很生氣地來我們家跟爸媽告狀，說不要再讓小孩子玩電話了，因為號碼設定轉接到她家。」而原PO則搖頭表示，他們家沒有設定轉接。