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準媽媽福音！健保9月起放寬妊娠糖尿病血糖試紙給付　逾1.2萬人受惠

懷孕。（圖／達志影像）

▲懷孕。（圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

為提升孕產婦醫療照護品質，衛福部健保署今（15）日宣布，9月起自擴大妊娠期糖尿病血糖試紙給付，從原本限定懷孕28周以上的妊娠糖尿病患者，放寬至只要懷孕且經診斷有糖尿病患者，包括孕前已診斷、孕期新診斷與妊娠糖尿病，1天給付5片血糖試紙至生產為止，估計一年約1萬2800多名孕婦受惠。

健保署長石崇良表示，健保自99年起給付第一型糖尿病血糖試紙，為提升孕婦及胎兒的照護品質與健康，健保署與社團法人中華民國糖尿病學會、台灣周產期醫學會、台灣婦產科醫學會及中華民國內分泌學會等共同討論擴增給付範圍。

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健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，前一次討論時，認定懷孕中後期比較容易出現妊娠糖尿病症狀，所以先放寬至懷孕28周之後健保給予給付，後來相關實證資料顯示，妊娠糖尿病會涵蓋整個孕程，廣義的定義中包含懷孕前診斷糖尿病也算在內，經過相關學會討論，決定再行放寬。

新制自9月1日起自確認懷孕起經診斷有糖尿病患者(包括孕前已診斷、孕期新診斷與妊娠糖尿病)，一天給付5片血糖試紙至生產為止，健保一年挹注近五千萬點預算支應，約1萬2千800多名孕婦受惠。

健保署指出，妊娠期糖尿病涵蓋孕前糖尿病和妊娠糖尿病，懷孕期間過高的血糖可能導致孕婦高血壓、子癇前症、酮酸中毒等併發症。高血糖也可能通過胎盤影響胎兒，可能發生巨嬰症、早產、新生兒低血糖等風險，有較高的風險發生先天發育異常。

維持妊娠期的血糖穩定非常重要，透過密切的血糖監測及良好的血糖控制和照護，可以有效降低可能發生的併發症，確保母嬰的健康和安全。

石崇良也強調，未來在財務可負擔及根據真實世界資料(real world data)證據，將具有臨床實證效益且臨床治療所須的特殊材料放寬使用條件，提升使用可近性，以達到精進醫療照護品質及守護全民健康福祉之目標。

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