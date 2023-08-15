才傳缺蛋！農業部自巴西進口蛋驗出抗生素、農藥違規　106噸銷毀

▲巴西出口帶殼蛋檢出動物用藥殘留含量不符規定。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

國內國產雞蛋供應吃緊恐再現缺蛋危機，農業部才喊出年底前雞蛋供應絕對充足，然而衛福部食藥署今（15）日公布最新邊境不合格名單，巴西進口一批「帶殼蛋」及一批加工食品用「冷凍蛋液」分別被檢出有抗生素、農藥不合格，總計106噸得銷毀。

食藥署今（15）日公布17項邊境檢驗不合格名單，又見農業部專案進口蛋出包！分別是台農投資股份有限公司自巴西進口一批、重22200公斤的「冷凍蛋液」檢出殘留農藥芬普尼0.1ppm，違反規定；超思有限公司自巴西進口一批、重83860.86公斤的「帶殼蛋」則檢出國內禁用的抗生素氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，都必需退運或銷毀。

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專案進口蛋不是第一次被檢出有問題，上個月才有5批自土耳其進口的雞蛋，因驗出禁用動物用藥違規。食藥署副署長林金富說明，本次巴西進口的「帶殼蛋」是半年內首次違規，統計巴西「帶殼蛋」總計進口共75批，只有這1批不合格；而巴西進口的「冷凍蛋液」主要用於提拉米蘇等加工食品，因為運輸不便僅進2批，就有1批不合格。

林金富說，農業部專案進口雞蛋將持續到今年年底為止，食藥署將會維持百分之百逐批抽驗的檢驗強度。





▲巴西出口「冷凍蛋液(FROZEN WHOLE EGG)」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）