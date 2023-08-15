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「微甜女孩諶多芬」遭詐！幫父找看護...仲介負責人竟是通緝犯

▲百萬網美微甜女孩諶多芬指控宋姓看護仲介涉嫌詐騙，自拍影片說明遭詐過程。（圖／翻攝網路）

百萬網美微甜女孩諶多芬指控宋姓看護仲介涉嫌詐騙，自拍影片說明遭詐過程。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

曾受新興政黨「金色力量」徵召醞釀參選2022年台北市第二選區的市議員參選人、擁有32D傲人上圍的百萬網美「微甜女孩諶多芬」臉書粉專高達159萬人追蹤，她並以成立「社子島性專區」當政見，引發矚目；諶多芬14日在自己YouTube頻道上傳影片稱，「我被詐騙了！」

諶女自陳：因父親罹病透過看護仲介公司找看護照顧家人，卻遇到仲介公司負責人脫產，不甘對方鎖定照顧家人孔急的民眾行騙，目前已找律師諮詢提告。

▲百萬網美微甜女孩諶多芬指控宋姓看護仲介涉嫌詐騙，自拍影片說明遭詐過程。（圖／翻攝網路）

▲遭諶多芬指控的宋姓看護仲介被認為詐騙看護薪水，日前也遭新北地檢署通緝在案。（圖說下同／翻攝網路）

諶多芬指出：「我被詐騙了，而且我被詐騙的原因不是一般的詐騙形式，詐騙原因是被長照中心詐騙」，諶多芬說解釋：「我去年父親得很嚴重的肺炎，住進了加護病房，很須要找看護，找了五心級長照公司（應為五心級健康照護管理顧問公司）」，「這個五心級公司的董事長來我們家，說她們公司破產了，沒有錢支付給看護，我情急下借錢給她，但看護每個人都沒有拿到錢，期間我請了三個看護，然後三個三個看護都沒有拿到錢。」她發現宋姓負責人說法不實，驚覺遭到詐騙。

▲百萬網美微甜女孩諶多芬指控宋姓看護仲介涉嫌詐騙，自拍影片說明遭詐過程。（圖／翻攝網路）
 

後來諶多芬與其他被害人討論，才發現他們口中的看護仲介負責人「宋督導」，竟是個詐欺通緝犯，因為受害者非常多，她無奈到律師事務所諮詢提告，強調絕對會提告追究到底。「很多民眾跟我遇到一樣的情況，根本是拿家人性命開玩笑，絕對不能讓這種人逍遙法外。」

根據諶多芬影片中呈現資訊，原來該名看護仲介宋麗娟早在2022年2月18日就因遭控詐欺案，遭新北地檢署通緝在案，百萬網紅怒批宋女根本就是「利用民眾的孝心詐騙款項」。記者透過宋女負責的看護仲介公司臉書粉專發訊詢問網美指控，但尚未接獲回應。

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