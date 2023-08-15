北投警與信義扶輪推長者指紋建檔　助失智長者更快找到回家路

▲北投警溫柔細心替長者指紋建檔。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

面對台灣人口快速高齡化的現象，失智症也是無可避免課題！北市北投警分局與信義扶輪共同深入社區推動「長者指紋建檔」，針對高齡長者提前進行指紋捺印建檔，透過科技辨識指紋確認身分，迅速幫助失智老人找到返家的路，這也成「社區警政再出發」工作裡的重中之重。

北投警分局與台北信義扶輪社共同合作，深入社區活動，於日前巡迴轄內3處老人共餐據點，舉辦「老人指紋建檔暨反詐騙犯罪預防、交通安全宣導活動」，現場除了有專業的鑑識人員為老人家提供指紋建檔服務外，還有專業的刑警及交警提供最新的反詐騙及交通安全知識。

▲北投警與信義扶輪共同深入社區推動「長者指紋建檔」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投警分局表示，高齡長者在詐騙案件及死亡交通事故中，均屬於高風險族群，希望能透過這次機會，在倡導老人指紋建檔的同時，也能將最新的防詐及交通安全資訊傳達給這些高齡族群，讓他們在頤養天年的同時，也能對於周遭的危險多一分警覺。

台北信義扶輪社社長陳世偉表示，扶輪社秉持「提供博愛的服務，幫助建立世界的親善與和平」的宗旨，本次獲悉北投警分局推動指紋建檔活動，立即發動社員募集資源，全力支援本次活動，希望透過提供宣導紀念品的方式，提高民眾的參與度，讓指紋建檔跟宣導工作可以獲得更豐碩的成果，未來也將持續支持警政工作，成為警方的最強後盾。