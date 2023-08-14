國中女解數學題「被揉胸20多次」　補教狼師辯：搔癢讓她開心

▲台北一名補習班許姓課輔老師趁輔導國中女學生時，對她揉胸侵犯。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台北報導

許姓男子在台北某文理補習班擔任數學輔導老師，在教室單獨幫14歲女學生小文（化名）輔導數學時，竟多達20次從背後強行環抱女學生，還大力揉胸，犯行都被監視器拍下來，許男卻辯稱「在搔癢」、「我是在安撫小文讓她開心」，被台北地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處2年徒刑。

判決指出，許男於去年12月10日晚間6點在補習班教室，幫國中女學生小文進行2小時課後輔導。許男一開始先以摸頭、拍肩、幫小文撥頭髮等動作對她毛手毛腳，到了7點7分時，他要求小文到教室前方的螢幕解題，等小文站起身來，許男竟從她身後伸手環抱，不顧小文多次閃躲、反抗，恣意把雙手滑到小文胸前揉捏，即便小文返回座位坐下，許男仍蹲在她座位旁繼續摟抱、摸胸。小文事後報警處理。

全案審理時，許男辯稱只是想要讓教室的氣氛快樂、輕鬆，沒有意圖也沒想到會觸碰到小文胸部，但畫面中看起來似乎是碰到了，所以承認有猥褻小文，但他沒有強暴、脅迫，不算強制猥褻。

法官檢視監視器證據，顯示許男從背後環抱小文時雙手彎曲上移還上下畫圈，位置正是對應小文胸部，期間不管小文刻意做大動作在螢幕書寫解題、左手肘彎曲阻擋，或甩動手抗拒，許男的雙手都會找機會再度回到小文胸前緊黏。監視器甚至清楚拍到許男蹲在小文旁邊用力揉捏胸部，導致小文胸前外套因而凹陷起伏的畫面，直到小文近8點離開教室的前1分鐘都還在揉胸。

法官認為，許男趁輔導獨處時對小文有摸頭、碰腰、背、撥頭髮等數10次親暱行為，而後又不顧小文抗拒，一而再、再而三的從後方環抱她，戳、揉小文的肚子和胸部，總共次數達20多次，犯罪事實明確，已侵害小文的性自主決定權。

法官指出，許男犯後雖曾多次向小文表達歉意，在偵審過程又辯稱「在搔癢」、「我是在安撫小文讓她開心」，無誠實面對自身錯誤之意，小文也表示不願意原諒。另外許男也承認會接觸到國小到高中的學生，輔導過10多位學生，會對學生以「觸碰身體」之方式「打鬧或聊天」，可見尊重他人身體自主權的概念薄弱，審酌他高中畢業、目前無業，家境普通，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處2年徒刑。全案還可上訴。