　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

要拆了！曾釀中捷1死10傷　文心路建案塔吊將封路施工

▲▼中捷意外,空拍,捷運,吊臂,台中。（圖／民眾提供）

▲要拆了！曾釀中捷1死10傷，文心路建案塔吊將在8月14日到18日封路施工。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市興富發文心愛悅案塔吊5月吊臂墜落，砸中中捷軌道，列車撞上釀1死10傷。為配合調查至今仍未拆除，但台中市政府表示，7月17日經勞動部職業安全衛生署核准為「丁類塔吊拆除作業」，市府都發局已在11日完成「興富發文心愛悅案塔吊拆除工程」計畫備查，將於8月14至18日拆除。

▲要拆了！曾釀中捷1死10傷，文心路建案塔吊8/14-8/18封路施工。（圖／市府提供）

▲受到施工影響，周邊交通進行管制、封閉。（圖／市府提供）

都發局說明，此案交通局已於8月2日核准工地塔吊拆除的「交通維持計畫書」變更和審查，並經興富發建設與交通局會同台中市公共運輸及捷運工程處、警察局第四分局、南屯區公所、豐樂里里長、慈濟基金會和巨業交通等於8月7日完成現地會勘。

此外，為維護公共安全，此次塔吊拆除將併同該案臨近文心南路4樓吊臂掉落損壞立面石材拆除作業、文心南五路人行道復原等，避免後續颱風季節影響市民安全。

▲要拆了！曾釀中捷1死10傷，文心路建案塔吊8/14-8/18封路施工。（圖／市府提供）

▲因事故調查、採證作業，建案塔吊事發至今仍未拆除。（圖／市府提供）

都發局指出，已依規請當地里長告知施工範圍周邊300公尺住戶並發放宣導單，以及設置車輛導引標誌等，後續興富發建設將依交維計畫、交通局核准的施工申請單於8月14至18日，5天期間執行拆除工作。

受到施工作業影響，相關道路也會封閉、警方將進行交通疏導，並將依規遷移文心南路號誌、豐偉路紅綠燈控制線和公車站牌，以及設置臨時站牌等。

▲要拆了！曾釀中捷1死10傷，文心路建案塔吊8/14-8/18封路施工。（圖／市府提供）

ET快訊
快訊／潮境公園同步「封閉」1周！
南韓女神宣布捐30萬！　助高雄救災
26歲男跑山壓車自摔「爆頭慘死」　最後身影曝！
快訊／規模5.9地震！　最大震度2級
小兒急診爆滿　不是新冠！醫：一人中獎全家高燒
獨／台鐵證實「有人闖入」！EMU3000遭噴漆塗鴉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

藥頭遭查緝竟徒手扳下自己一顆牙！滿口鮮血超嚇人　警曝原因

快訊／基隆大武崙沙灘1天3死　潮境公園同步封閉1周

南韓女神DJ SODA太暖了！宣布捐30萬給高雄：幫助卡努受災區

OL被關鐵籠人格分裂成6歲童　他趁機「秘密性教育治療」給吃香蕉

21歲女大生遭嗆「阿姨」！提告慘敗反認證是瘋婆　法官曝原因

屏東東港監警小琉球取締交違　1天開出88件…未戴安全帽達82件

要拆了！曾釀中捷1死10傷　文心路建案塔吊將封路施工

3女遊龍騰斷橋…導航引路往「荒廢農路」！　入夜受困竹林嚇瘋

最後身影曝！26歲男139線跑山壓車自摔　猛撞路樹爆頭慘死

快訊／桃園平鎮透天民宅清晨惡火　1樓客廳發現一具焦屍

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

泰酒吧喝「孟婆湯」醒來在緬甸　高雄男成豬仔...下半身癱瘓返台

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

基隆大武崙沙灘一天3死　 爸帶女兒玩香蕉船溺水亡

阮經天出車禍！「連切2車道」撞水泥車　現場照曝光「BMW車頭保險桿脫落」

藥頭遭查緝竟徒手扳下自己一顆牙！滿口鮮血超嚇人　警曝原因

快訊／基隆大武崙沙灘1天3死　潮境公園同步封閉1周

南韓女神DJ SODA太暖了！宣布捐30萬給高雄：幫助卡努受災區

OL被關鐵籠人格分裂成6歲童　他趁機「秘密性教育治療」給吃香蕉

21歲女大生遭嗆「阿姨」！提告慘敗反認證是瘋婆　法官曝原因

屏東東港監警小琉球取締交違　1天開出88件…未戴安全帽達82件

要拆了！曾釀中捷1死10傷　文心路建案塔吊將封路施工

3女遊龍騰斷橋…導航引路往「荒廢農路」！　入夜受困竹林嚇瘋

最後身影曝！26歲男139線跑山壓車自摔　猛撞路樹爆頭慘死

快訊／桃園平鎮透天民宅清晨惡火　1樓客廳發現一具焦屍

孫生同居「1年最多愛愛2次」認錯了！被問前女友招認：比較喜歡她

「樓中樓」住了回不去？一票搖頭　專家曝現實1點：2、3房就好

希望Kobe在這裡！　鬥牛士賈索入籃球名人堂致詞超催淚

賴清德飛抵紐約　陸外交部：徹頭徹尾的「麻煩製造者」

藥頭遭查緝竟徒手扳下自己一顆牙！滿口鮮血超嚇人　警曝原因

礁溪最新豪華露營「候鳥羽露」！住露營車、印第安帳　咖啡廳享甜點

火海逃生第一視角！沿途「烈焰猛衝」吞噬街道　見女子倒地不敢救

快訊／基隆大武崙沙灘1天3死　潮境公園同步封閉1周

AIT主席妹妹結婚沒接賴清德！相約舊金山見　美方安排警車開道

南韓女神DJ SODA太暖了！宣布捐30萬給高雄：幫助卡努受災區

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

離岸流！情侶大武崙沙灘游不回來　同天3死悲劇

13歲童玩節換裝　遭男更衣間暴打

少年凌晨偷騎機車！過彎撞路燈慘死

基隆大武崙沙灘1天3溺水死亡

台男泰國喝孟婆湯醒來在緬甸　返台已癱瘓

被雞蛋敲頭腦震盪　女求償135萬

溜滑梯赫見「18禁」　家長騙孩：蟑螂

水電工車內熱吻人妻！命理師狂拍車窗怒告

阮經天切2車道撞混凝土車　碰撞畫面曝

高雄知名冰店晚間遭砸！惡煞砸到自己手骨折

宜蘭哈士奇肇事被抓去做筆錄！飼主媽怒了

23歲重機騎士遭撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家

快訊／透天民宅清晨惡火　現場發現一具焦屍

8歲男童海邊玩水　被酒駕撞送醫

更多熱門

相關新聞

宜蘭冬山慈濟祖宮違建超大新廟　縣府今強拆

宜蘭冬山慈濟祖宮違建超大新廟　縣府今強拆

宜蘭冬山慈濟祖宮在相鄰農地，興建樓地板面積5700平方公尺、目前只完成建築主體的新廟，因屬在特定農業區農牧用地上的違建，宜縣府經2次開罰、4次停工，廟方仍未停工及拆除建物，縣府11日進行強制拆除，預計「拆到不堪使用」。拆除之前，廟方將神明請進新廟主體內想阻擋拆除，但仍被拆。

前北捷總經理顏邦傑接任中捷董事長

前北捷總經理顏邦傑接任中捷董事長

上半年核拆建物3554戶　創24年新高

上半年核拆建物3554戶　創24年新高

永和都更案過了！將有2000坪公園、菜市場

永和都更案過了！將有2000坪公園、菜市場

全台最年輕的捷運　頭尾兩站瘋漲屋主笑歪　

全台最年輕的捷運　頭尾兩站瘋漲屋主笑歪　

關鍵字：

興富發塔吊拆除中捷

讀者迴響

熱門新聞

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

韓籍人妻信義區樓梯間「激戰台灣尪」！

郭主義淚曝愛女輕生　他親手抱下遺體

300萬人領！勞動部8月發錢最高領4萬

台灣正妹確定日本AV界出道！「2大身體條件」全過關

離岸流！情侶大武崙沙灘游不回來　同天3死悲劇

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

直擊／田馥甄「甜蜜緊牽前男友」！　竟是超大咖男神全場炸了

快訊／5縣市大雨！　防雷擊強風

鬼門將開！　台南開臺聖地三老爺宮提醒「遠水」

祖雄入境烏克蘭遭遣返！佳娜跟著回不去

13歲童玩節換裝　遭男更衣間暴打

4生肖鬼月恐遇血光　一動作侵犯到好兄弟

雙颱大迴轉！　雨區擴大時間曝

新的一周估「下到發霉」　降雨高峰時間曝

更多

最夯影音

更多
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」
母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面