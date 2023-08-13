要拆了！曾釀中捷1死10傷　文心路建案塔吊將封路施工

▲要拆了！曾釀中捷1死10傷，文心路建案塔吊將在8月14日到18日封路施工。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市興富發文心愛悅案塔吊5月吊臂墜落，砸中中捷軌道，列車撞上釀1死10傷。為配合調查至今仍未拆除，但台中市政府表示，7月17日經勞動部職業安全衛生署核准為「丁類塔吊拆除作業」，市府都發局已在11日完成「興富發文心愛悅案塔吊拆除工程」計畫備查，將於8月14至18日拆除。

▲受到施工影響，周邊交通進行管制、封閉。（圖／市府提供）



都發局說明，此案交通局已於8月2日核准工地塔吊拆除的「交通維持計畫書」變更和審查，並經興富發建設與交通局會同台中市公共運輸及捷運工程處、警察局第四分局、南屯區公所、豐樂里里長、慈濟基金會和巨業交通等於8月7日完成現地會勘。

此外，為維護公共安全，此次塔吊拆除將併同該案臨近文心南路4樓吊臂掉落損壞立面石材拆除作業、文心南五路人行道復原等，避免後續颱風季節影響市民安全。

▲因事故調查、採證作業，建案塔吊事發至今仍未拆除。（圖／市府提供）



都發局指出，已依規請當地里長告知施工範圍周邊300公尺住戶並發放宣導單，以及設置車輛導引標誌等，後續興富發建設將依交維計畫、交通局核准的施工申請單於8月14至18日，5天期間執行拆除工作。

受到施工作業影響，相關道路也會封閉、警方將進行交通疏導，並將依規遷移文心南路號誌、豐偉路紅綠燈控制線和公車站牌，以及設置臨時站牌等。