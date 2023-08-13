火辣母女黏TT「約會秒變3人行」　她曝男友超OK：好幸運

▲加布莉埃拉和媽媽感情超好，經常打扮得就像雙胞胎。（圖／翻攝TikTok@gabriella_vigorito，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國23歲網美加布莉埃拉（Gabriella Vigorito）與母親感情極佳，不但總是黏在一起，就連髮型、妝容、打扮都一模一樣，因此常被誤認為雙胞胎。她透露，「我媽媽只希望我愛她。我交男朋友時，媽媽說我們進入一場三角戀了…幸運的是，前男友非常接受我們的相似度和親密關係。」

加布莉埃拉坦言，母親保護慾非常強，因此在感情裡造成一些問題，「因為她希望我永遠跟她在一起，而不是其他人。」如果她談戀愛，這段關係就會包括「我、我媽媽和我的男友」，「這非常不傳統，但這就是我們的做法。」

不過，加布莉埃拉的24歲姊姊和18歲妹妹都不太認同。她說，「我的姊妹們不喜歡這樣，也完全不會加入我們。她們不喜歡媽媽和我配成一對，但很支持我的社群媒體經營和模特兒事業。」

56歲母親凱瑟琳（Catherine Galasso-Vigorito）曾於1988年贏得康乃狄格州小姐后冠，目前正在全力培養女兒成為美國小姐及環球小姐。她表示，從女兒出生起，自己就會刻意搭配母女穿搭，「這拉近了我們的距離，而我會建議任何母女這麼做。她是我的雙胞胎，也是我最好的朋友。」

加布莉埃拉夢想繼承媽媽的事業，19歲開始參加選美比賽，雖然目前只成功進入前五名，但從未想過放棄，「我很希望成為我媽媽的雙胞胎，這讓我感覺很棒。她是如此美麗，而我非常崇拜她。她是我最大的靈感來源。」