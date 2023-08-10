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大陸 大陸焦點 特派現場

陸經濟指標預估「今年增速5%」　機械工業上半年表現亮眼

▲▼大陸機械工業上半年表現亮眼。（圖／翻攝自中新社）

▲大陸機械工業上半年表現亮眼。（圖／翻攝自中新社）

記者林郁婷／綜合報導

中國機械工業聯合會8日指出，今年上半年主要經濟指標成長速度較快，預計下半年機械工業經濟運行也將穩定增長，隨著對比基數抬高，主要指標增速逐步放緩，2023年的工業增加值、營業收入及利潤總額，都將上漲5%左右，顯示外貿進出口已大致穩定。

據《中新社》報導，從機械工業聯合會公布的數據可見，在需求市場總體漸好與政策支持下，上半年大陸機械工業穩定運行，展現出多個亮點。

大陸機械工業建造新型能源供應系統，以清潔能源為主體提供綠色動力，投入先進裝備，使國產化水平提升，另外，能源裝備製造行業營業收入達2.9兆元（人民幣，下同，約新台幣12兆元），利潤總額為1388.8億元（約新台幣5882億元），同比增長13.9%和18.1%，兩者對機械工業增長的貢獻率達到30.3%與25.3%。

在智能化、綠色化轉型方面，上半年機械工業戰略性新興產業相關行業營業收入10.9兆元（約新台幣46兆元）、利潤總額6079.2億元（約新台幣2.5兆元），同比增長10.4%及15.6%，增速相較機械工業高出1個與3.4個百分點；智能化產品從試點到推廣應用，在遠程操控、診斷、智能巡檢及人機協作等方面，皆取得大量應用的成果。

中國機械工業聯合會相關負責人透露，今年下半年機械工業經濟運行將保持穩定增長，預計主要經濟指標增速約為5%；業內人士也表示，展望下半年，對於機械工業運行與發展的利好因素陸續釋放，首先是宏觀政策調控力度增強，將進一步釋放市場潛力，其次是隨著「十四五」計劃中重大項目和工程開工，基礎建設、傳統產業高端化、智能化及綠色化轉型速度增加，有望快速恢復需求市場。

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機械工業營收經濟指標

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