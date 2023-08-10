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工廠變砲房！閨蜜8次交戰人夫　正宮看影片崩潰

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲廖女查看工廠監視器，發現老公和閨蜜多次性行為。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

高雄一名廖姓女子與丈夫林男結婚30多年，去年開始林男常在晚餐後回工廠工作，讓廖女起疑心調閱監視器，竟看見丈夫和好友熊女在廠內多次偷情畫面，讓她氣得提告。橋頭地院日前判林男和熊女連帶賠償25萬元，可上訴。

根據判決書內容，廖女與丈夫10多年前在宗教活動上，一起結識熊女，去年7月開始，丈夫常在吃完晚餐後以要拿工具、工作為由回到工廠，但工廠明明離家很近，丈夫卻總晚歸，讓她開始起疑心。

廖女查看工廠監視器，發現丈夫與熊女在去年7、8月間多次於廠內發生性行為，讓她精神大受打擊，向2人提告求償151萬元。

林男指出，雖然他和熊女有發生8、9次性行為，但他在去年6月有和熊女說他已經離婚等語。

熊女則表示，他和林男發生性行為時，並不知道林男尚未與廖女離婚，而且在宗教活動上也沒再看見廖女，因此相信林男說詞。

法官查看廖女提供的對話紀錄，發現熊女曾為了避免被察覺，要求林男改用LINE通話，稱「廖女以後可能到電信局調取通聯紀錄」，與熊女辯詞不符，審酌雙方經濟狀況，判林男、熊女連帶賠償25萬元，可上訴。

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