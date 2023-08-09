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限時6天！超商「美式買10送10」來了　最新寶可夢霜淇淋49元爽吃

▲▼7-11珍珠奶茶、7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起至8/14止開賣「特大美式買10送10」優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

快把握便宜買！就有超商推出限時限量咖啡飲品優惠，像是特大杯美式直接下殺買10送10，等於單杯只要30元，超級划算；另外，炎炎夏日當然要吃冰，超商與寶可夢聯名推出最新「芒果霜淇淋」，即日起可享嚐鮮價49元。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「超吉好運BUY平安」咖啡飲品優惠，即日起至8/14止，品項有「特大美式買10送10」、「西西里風檸檬咖啡系列8杯440元」、「一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元」、「燕麥系列指定冰飲8杯410元」及「冰精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵（中杯）8杯600元」。

▲▼7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」，更首度推出2款「雞尾酒風味氣泡咖啡」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11聯名寶可夢推出「夏日芒芒霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝)

另外，7-11還與寶可夢聯名重磅推出「夏日芒芒霜淇淋」，以芒果口味為基底，搭配鮮豔的黃色皮卡丘包裝超可愛；為慶祝夏日芒芒霜淇淋上市，除了可享嚐鮮價49元之外，買2支就送限量造型湯匙1支，在8月期間每周五六日（8/11-13、8/18-20、8/25-27）使用icash Pay支付霜淇淋，還可享買1送1。

▲▼頂呱呱1斤雞脖子。（圖／業者提供）

▲頂呱呱2大夯品買1送1。（圖／頂呱呱提供）

頂呱呱祭出「2大品項買1送1」優惠活動，品項有超人氣「雞脖子」、深受粉絲喜愛的招牌「紅茶雪泥」，加碼吃「椒麻一口翅下殺8折」好康，即日起至8/15只要透過Uber Eats下單即可享優惠，且全門市都有，實際數量依各店銷售為主。

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