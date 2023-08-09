　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

生技大亨爆公眾場合「狠踹國旗女孩」　驚呆名媛何麗玲

陳宗基與政商界交往、飲宴也曾傳出不少爭議話題。知情人士透露，最離譜的一次發生在去年6月，當時三顧邀大股東在海峽會餐敘，大同公司副董事長吳振隆、名媛何麗玲都受邀出席，現場還安排那卡西樂隊助興，氣氛相當熱絡，後來與陳宗基一起前來的三顧女員工A女，和曾代表民眾黨參選立委的蔡宜芳，傳出爭風吃醋在廁所大打出手。

▲陳宗基與政商界交往、飲宴也曾傳出不少爭議話題。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

三顧高層陳宗基與政商界交往、飲宴也曾傳出不少爭議話題。知情人士透露，最離譜的一次發生在去年6月，當時三顧邀大股東在海峽會餐敘，大同公司副董事長吳振隆、名媛何麗玲都受邀出席，現場還安排那卡西樂隊助興，氣氛相當熱絡，後來與陳宗基一起前來的三顧女員工A女，和曾代表民眾黨參選立委的蔡宜芳，傳出爭風吃醋在廁所大打出手。

知情人士透露，當天二女在廁所待了近半小時，有賓客發現有異前往查看，在廁所外聽到陣陣哭泣聲，還伴隨著爭吵聲，沒多久看到A女衣衫不整、赤腳跑了出來，不但用三字經飆罵陳宗基，還用手指著陳宗基跟所有賓客說：「你知道我從19歲就跟著他嗎？」

海峽會餐廳隱身台北市中心地下室，頂級海陸鍋堪稱招牌菜，是政商名流最愛聚會的地點之一。

▲海峽會餐廳隱身台北市中心地下室，頂級海陸鍋堪稱招牌菜，是政商名流最愛聚會的地點之一。

這突如其來的舉動讓陳宗基覺得沒面子，立刻示意同仁把賓客帶離，何麗玲見狀也嚇壞，跟吳振隆臨走前還不忘提醒那卡西人員說：「麻煩注意一下，不要讓那2個女生被欺負喔！」

沒想到眾人前腳一走，包廂內立刻傳出陣陣尖叫聲，賓客們急忙回包廂內查看，一進包廂竟看到陳宗基、Ａ女及蔡宜芳3人在地上打成一團，陳宗基更用腳猛力頻踹二女。

民眾黨新秀蔡宜芳遭爆料捲入餐會全武行。

▲民眾黨新秀蔡宜芳遭爆料捲入餐會全武行。

賓客見狀急忙上前拉開陳宗基等人，問了留在現場的服務人員才知，眾人離開包廂後，A女先打了陳宗基一巴掌，陳不甘被打，立刻打回去，一旁的蔡宜芳急忙制止，因3人都有明顯醉意，才會全倒在地上。

在場人士無不大驚失色，最後A女及蔡宜芳被送到海峽會對面的東方文華酒店過夜，陳宗基可能踹得太用力，最後一跛一跛地離開餐廳上車，途中蔡宜芳還對陳宗基破口大罵，A女則在車上狂吐。喝到斷片的兩女，最後由飯店人員協助坐上輪椅進房；隔天一早，二女發現全身多處瘀青，旁人問她們怎麼了，2人都說忘了，也沒人對這起傷害案提告。

本刊直擊，陳宗基可能是用力過猛受傷，左腳膝蓋處戴上護膝護腿。

▲本刊直擊，陳宗基可能是用力過猛受傷，左腳膝蓋處戴上護膝護腿。

一週後，陳宗基在名人坊請三顧獨董吃飯聊技轉案，A女也在場，雖然尷尬，但她說被禁酒，全程只喝水，好像什麼事也沒發生。本刊也曾直擊陳宗基因這場混戰腳傷，膝蓋上還有護膝保護，可見傷勢拖了一陣子才好。至於三顧控告超基因涉嫌竊取營業祕密，真相尚未明朗，卻已爆發一籮筐案外案，後續有待檢調加速查明，才能讓真相水落石出。

陳宗基左腳戴上護膝，跨過圍籬時還小心翼翼地放慢動作。

▲陳宗基左腳戴上護膝，跨過圍籬時還小心翼翼地放慢動作。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導
【全文】日商控獨家技術遭偷賣中國　國發基金投資三顧生醫踩雷
【生技大亨背骨仔】密謀盜賣日商核心技術給中國　國發基金注資三顧遭暗算
【生技大亨背骨仔1】辯「市場授權」撇清技轉中企　陳宗基親下指令對話曝光狠打臉

 
ET快訊
林襄回家洩「私下模樣」差很大！
林襄超帥新歡馬傑森　黑馬背景起底！
張育成留大聯盟有變數！　未來可能動向曝光
快訊／雨區擴大！　6縣市大雨
快訊／騎士載女等紅燈　下秒被撞「爆頭」慘死
快訊／林襄秘戀馬傑森！　經紀人回應了
生技大亨爆公眾場合「狠踹國旗女孩」　驚呆名媛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄鐵皮屋車行深夜火警「狂竄火煙」　一整排機車全被燒光了

日本帥氣甜點師傅徒步環島找露營點　東港警撂英日文伸援手

樓梯間強吻國二女學生！來回噁摸大腿內側　補習班狼師下場慘了

宜蘭秘境三星池登山客失聯16天　官方搜救結束...家屬不放棄

美容公司當掩護！警破獲假博奕詐欺犯罪集團　查獲流動賭資破2億

又是酒駕！情侶雙載紅綠燈...下秒被撞　男「爆頭」慘死女重傷

生技大亨爆公眾場合「狠踹國旗女孩」　驚呆名媛何麗玲

惡男盜照假扮閨蜜　騙逾10名辣模、網紅拍裸照

錢帥君男友「爆富百億」手法曝！　黑道砸6000萬懸賞不論生死

網紅去泰國呼麻拍片　檢察官曝「境外犯罪」下場

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

抓到了！2千隻鵪鶉被亂丟慘死　紅衣女稱「奉旨放生」消災祈福

BMW不爽被按喇叭一路追　2男怒砸爛賓士跳車頂狂踹

高雄鐵皮屋車行深夜火警「狂竄火煙」　一整排機車全被燒光了

日本帥氣甜點師傅徒步環島找露營點　東港警撂英日文伸援手

樓梯間強吻國二女學生！來回噁摸大腿內側　補習班狼師下場慘了

宜蘭秘境三星池登山客失聯16天　官方搜救結束...家屬不放棄

美容公司當掩護！警破獲假博奕詐欺犯罪集團　查獲流動賭資破2億

又是酒駕！情侶雙載紅綠燈...下秒被撞　男「爆頭」慘死女重傷

生技大亨爆公眾場合「狠踹國旗女孩」　驚呆名媛何麗玲

惡男盜照假扮閨蜜　騙逾10名辣模、網紅拍裸照

錢帥君男友「爆富百億」手法曝！　黑道砸6000萬懸賞不論生死

網紅去泰國呼麻拍片　檢察官曝「境外犯罪」下場

高雄鐵皮屋車行深夜火警「狂竄火煙」　一整排機車全被燒光了

日本帥氣甜點師傅徒步環島找露營點　東港警撂英日文伸援手

樓梯間強吻國二女學生！來回噁摸大腿內側　補習班狼師下場慘了

揪團開喝！　手搖飲「指定飲品買1送1」只有今天

張育成仍有球隊關注　美媒點出生涯最大困境

宜蘭秘境三星池登山客失聯16天　官方搜救結束...家屬不放棄

公版寵物險9／1上線　限玩、伴及植入晶片犬貓投保

美容公司當掩護！警破獲假博奕詐欺犯罪集團　查獲流動賭資破2億

輝達超級電腦強棒出擊？!　AI滾量是出貨？換手量？

林襄過往情史曾遇暴力男！公開擇偶條件「讓我崇拜」

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

社會熱門新聞

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

女大生大麻成癮出現幻聽　曝系上一半都有吸

囂張男嫌酒吧太熱　狂拉槍機點名這些人

酒駕男騎士載女友等紅綠燈　下秒「爆頭」慘死

HIV男約砲偷拔套！被逮喊：神明要我傳愛滋給別人

生技大亨爆狠踹國旗女孩　驚呆名媛何麗玲

靜宜女大生追愛4個月現況曝　警發出警告說話了

城中城縱火釀46死！黃格格竟喊無期徒刑判太重

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

開死亡證明起衝突！醫師拿草刀作勢揮砍

連千毅大哥今入獄！臉書道別：他日再聚　網留言送行

買7百萬房「飄濃屎味」　屋主怒告建商吞敗

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

國泰CUBE卡大調整！增家樂福3%優惠　熱門通路「1動作」才給領

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

廖人帥深夜摟女模一路親！「開腳交疊」黏TT帶回家

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

「Gino勁宥」又爆性侵！硬上女直播主遭起訴

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

女大生大麻成癮出現幻聽　曝系上一半都有吸

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面