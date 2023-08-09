生技大亨爆公眾場合「狠踹國旗女孩」　驚呆名媛何麗玲

▲陳宗基與政商界交往、飲宴也曾傳出不少爭議話題。（圖／鏡週刊提供，下同）

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三顧高層陳宗基與政商界交往、飲宴也曾傳出不少爭議話題。知情人士透露，最離譜的一次發生在去年6月，當時三顧邀大股東在海峽會餐敘，大同公司副董事長吳振隆、名媛何麗玲都受邀出席，現場還安排那卡西樂隊助興，氣氛相當熱絡，後來與陳宗基一起前來的三顧女員工A女，和曾代表民眾黨參選立委的蔡宜芳，傳出爭風吃醋在廁所大打出手。

知情人士透露，當天二女在廁所待了近半小時，有賓客發現有異前往查看，在廁所外聽到陣陣哭泣聲，還伴隨著爭吵聲，沒多久看到A女衣衫不整、赤腳跑了出來，不但用三字經飆罵陳宗基，還用手指著陳宗基跟所有賓客說：「你知道我從19歲就跟著他嗎？」

▲海峽會餐廳隱身台北市中心地下室，頂級海陸鍋堪稱招牌菜，是政商名流最愛聚會的地點之一。

這突如其來的舉動讓陳宗基覺得沒面子，立刻示意同仁把賓客帶離，何麗玲見狀也嚇壞，跟吳振隆臨走前還不忘提醒那卡西人員說：「麻煩注意一下，不要讓那2個女生被欺負喔！」

沒想到眾人前腳一走，包廂內立刻傳出陣陣尖叫聲，賓客們急忙回包廂內查看，一進包廂竟看到陳宗基、Ａ女及蔡宜芳3人在地上打成一團，陳宗基更用腳猛力頻踹二女。

▲民眾黨新秀蔡宜芳遭爆料捲入餐會全武行。

賓客見狀急忙上前拉開陳宗基等人，問了留在現場的服務人員才知，眾人離開包廂後，A女先打了陳宗基一巴掌，陳不甘被打，立刻打回去，一旁的蔡宜芳急忙制止，因3人都有明顯醉意，才會全倒在地上。

在場人士無不大驚失色，最後A女及蔡宜芳被送到海峽會對面的東方文華酒店過夜，陳宗基可能踹得太用力，最後一跛一跛地離開餐廳上車，途中蔡宜芳還對陳宗基破口大罵，A女則在車上狂吐。喝到斷片的兩女，最後由飯店人員協助坐上輪椅進房；隔天一早，二女發現全身多處瘀青，旁人問她們怎麼了，2人都說忘了，也沒人對這起傷害案提告。

▲本刊直擊，陳宗基可能是用力過猛受傷，左腳膝蓋處戴上護膝護腿。

一週後，陳宗基在名人坊請三顧獨董吃飯聊技轉案，A女也在場，雖然尷尬，但她說被禁酒，全程只喝水，好像什麼事也沒發生。本刊也曾直擊陳宗基因這場混戰腳傷，膝蓋上還有護膝保護，可見傷勢拖了一陣子才好。至於三顧控告超基因涉嫌竊取營業祕密，真相尚未明朗，卻已爆發一籮筐案外案，後續有待檢調加速查明，才能讓真相水落石出。

▲陳宗基左腳戴上護膝，跨過圍籬時還小心翼翼地放慢動作。

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