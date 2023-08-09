錢帥君男友「爆富百億」手法曝！　黑道砸6000萬懸賞不論生死

▲AE博奕集團販售線上博弈平台軟體等相關產品與服務，中國和東南亞的賭博業者也因此賺進暴利，卻因負責人郭哲敏「自拔插頭」而損失慘重。（圖／CTWANT提供，下同）

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88會館負責人郭哲敏涉及銀行法、組織犯罪防制條例和洗錢防制法等多罪，上月底在泰國被當地警方逮捕，目前台灣檢警正在協商引渡回台事宜，不只「白道」對他心心念念，曾遭騙的人更虎視眈眈，甚至下達「懸賞令」，獎金高達200萬美金（約6372萬元台幣），並標明「生要見人，死要見屍」，江湖上恐因他而再掀腥風血雨。

據了解，郭哲敏靠著洗錢和線上博弈公司發家致富，光是洗錢、地下匯兌的金額就高達200億元，而他在台北和桃園坐擁20筆不動產，包括他與藝人女友錢帥君居住的北市大直上億元豪宅，和19筆位於桃園八德區的土地。

而郭哲敏神通廣大、料事如神，他的土地位桃園捷運綠線周邊，價格在土地徵收與變更地目炒作下水漲船高，從原本的5.5億暴漲到37億，郭哲敏年不到半百，身價就高達百億元。

▲通緝犯郭哲敏身價高達百億元，靠著不法獲利在東南亞逍遙度日、揮金如土。

郭哲敏也是AE博奕集團負責人，販售線上博弈平台軟體等相關產品與服務，中國和東南亞的賭博業者也因此賺進暴利，但郭哲敏自知被檢警盯上，去年10月潛逃出境，11月竟「自拔插頭」。

知情人士表示，「拔插頭」意指斷掉博弈網站生路，郭哲敏將博弈網中所有賭資全部移轉，再通知各地警方前來抓人，各業者和博弈網站長血本無歸，涉及的金額高達數百億元。

遭坑殺的業者和站長遍布東南亞和兩岸三地，他們不滿郭哲敏使用「奧步」來坑錢，如今在網路上發布「懸賞令」，控訴郭洗錢、割韭菜的惡行惡狀外，更祭出高額獎金尋人，強調「懸賞200萬美金找他本人，活要見人、死要見屍。」

知情人士透露，聽聞郭哲敏可能回國受審的消息，國內外各方勢力都摩拳擦掌，倘若郭真的順利返台，若沒有立刻被羈押，恐怕下一秒就會被他的仇家生吞活剝，江湖上恐因他而再掀腥風血雨，警方也不敢大意，正全面溝通引渡回台事宜中。

▲被坑殺的股東們則對他恨得牙癢癢，更下了天價懸賞令，強調「活要見人，死要見屍」。

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