全套9千！台南大樓出租套房藏淫窟　26歲骨感泰女賣淫被逮

▲台南市警五分局7日於轄內出租大樓，查獲26歲泰國籍女子，以觀光名義來台後，涉嫌在出租大樓內從事性交易，全套9千元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局積極執行警政署「社區警政再出發」工作，針對轄區內治安較複雜之出租大樓，不定期編組專責警力全面清查，7日警方於轄內出租大樓，查獲一名26歲泰國籍女子，以觀光名義來台後，涉嫌在出租大樓內從事性交易，全套9千元，全案依社會秩序維護法送辦。

市警五分局鑑於轄內出租大樓，屢遭舉報有外籍人士涉嫌在內從事性交易與多項不法情事，因大樓內多為出租套房，容易藏污納垢，為詐騙集團及不法人士非法利用成為犯罪溫床，或為色情行業藏身之處，警政署今年推動「社區警政再出發」工作，主要任務在於促進警民合作提升偵防能量，及早發現隱匿的可疑犯罪徵候，市警五分局為加強執行清查工作，自2023年5月起便已針對轄內出租大樓，持續編組專責警力進行地毯式清查並造冊列管，務求掃蕩可能容留各類非法犯罪之處所。

累計專案工作期間至8月7日止，已查獲非法外僑從事色情案件2件3人、持觀光簽證來臺逾期停留外僑9人、失聯移工5人，務求清除出租大樓內犯罪因子，澈底掃除治安死角，提供社區民眾安全的居住環境。同時亦向租屋房客宣導如有發現可疑人、事、物，請立即與警方聯繫。

市警五分局長陳宇桓表示，「社區警政再出發」是警方當前的重點工作，將持續落實推動本項工作，全面掃蕩轄內治安處所，民眾如有房屋出租應提高警覺過濾房客，留意房客租用後有無可疑行為，以免租處被不法之徒當成犯罪據點，用來從事製毒、藏槍、職業賭場、詐欺機房或拘禁人頭戶等不法活動，清查專案將不定期持續實施，以達犯罪嚇阻作用，不法分子切勿心存僥倖，在此更希冀大樓住戶本著「警民合作」之精神，多加留意周遭，遇有可疑人、事、物，隨時向警方提出檢舉，以利警方立即派員查處防制，共同為維護良好治安環境盡一份心力，營造優質的居住環境！