日灌2瓶威士忌！她戒酒3年後「變身正妹」　美豔氣場太驚人

▲艾比戒酒後，不僅找回健康，也恢復容光煥發的外貌。（圖／翻攝臉書Abi Feltham、TikTok@abifeltham，下同。）

記者吳美依／綜合報導

來自英國倫敦的艾比（Abi Feltham）童年經歷喪父之痛，此後飽受憂鬱症所苦，14歲開始每天喝酒，長大後每天至少要喝2瓶700毫升的威士忌。她過去10年都過著酗酒的日子，但在下定決心戒癮後，不僅找回健康富足的生活，也恢復容光煥發的外貌，浴火重生的故事鼓舞不少人。

艾比回憶，情況最糟的時候，自己一天要喝好幾瓶烈酒，「從醒來的那一刻開始，喝到晚上昏睡過去」。她長大後進入酒吧工作，並在世界各地旅行，逃避酗酒與憂鬱症的折磨，在東南亞認識前男友時，情況一度好轉，還為愛搬到紐約，但在分手後移居加拿大，卻開始吸食古柯鹼，最終因而丟了工作，正好碰上新冠肺炎疫情，被迫回到英國老家。

艾比回家之後，還是成日與酒精為伍，直到某天不慎把空酒瓶弄倒、撒落一地，突然頓悟。她猛然意識到，自己從小到大都在重複同樣的行為，因為擔心母親發現，而把空酒瓶藏在床邊，不斷逃避問題，「我感覺有人把一面鏡子舉在我面前」。

此後，艾比下定決心滴酒不沾，儘管歷經嚴重戒斷症狀， 感覺全身麻木、筋疲力竭，就像「跑了一場馬拉松」，但在撐過這一段日子後，卻獲得龐大動力，想要變得更好，每天都感覺自己更加堅強，生活也確實逐步上了軌道。

她受訪時坦言，「我一直都在與心理健康問題奮鬥，從年紀很小的時候開始就有很多創傷。我失去了很多東西，而喝酒是唯一解決方法。我還是孩子的時候，真的非常憤怒且憎恨。我總覺得自己像個局外人，除非喝酒否則無法理解任何人，而這（喝酒）讓我感覺正常了。」

不過，現在35歲的艾比與男友及寵物狗狗展開新生活，不僅有一份穩定的好工作，也經常分享自身經驗，希望幫助更多擁有相似處境的。更重要的是，她開始正視心理健康問題，每周與心理醫師諮詢兩次，「我現在有一個非常穩定和平的生活」。