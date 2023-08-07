如何最快到世客博展區？　桃園「智慧交通」即時掌握人潮車況

▲如何最快到世客博展區？應用桃園「智慧交通」即時掌握人潮車況。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」8日起在桃園青埔舉辦3天試營運後，11日起至10月15日展開為期66天活動。為了讓民眾順利前往各展區，桃園市政府交通局著手優化即時交通資訊，建置「世界客家博覽會交通資訊網」，開放民眾上網查詢展區周邊即時動態交通資訊，選擇使用大眾運輸工具或是自行開車前往。

智慧桃園推動會執行秘書、市府副秘書長金志聿指出，專案辦公室透過優化提案、整合系統、擴大應用、媒合資源及進度管控等方式，持續與各機關研討可行的智慧化機會、作法及亮點，若世客博期間運作順利，會進一步研議如何將相關資料整合機制擴展，提前通知市民交通壅塞資訊，透過科技提升市民出行效率。

此次世界客家博覽會為首度舉辦，也是全球第一個以客家文化為主題的博覽會，主辦地點在桃園市青埔地區，除了臺灣館與世界館兩大主展區外，還有橫山書法藝術館、永安海螺文化體驗園區與崙坪文化地景園區等8個副展區參展，分別坐落於中壢區、新屋區、觀音區與龍潭區，透過不同主題館舍讓民眾更加多元、全面地了解客家文化之美。

為了讓民眾可以順利前往各展區體驗客家文化，市府交通局特別建置「世界客家博覽會交通資訊網」，希望參觀展覽的民眾與團體能即時了解世界客家博覽會周邊交通狀況。交通局透過「交通監控儀表板」，除既有自建的路側設備外，還透過手機信令（Cellular-based Vehicle Probe, CVP)與GPS資料（GPS-Based Vehicle Probe, GVP）整合人車資訊，透過系統自動偵測分析，若發現停車場已滿或道路壅塞，便即時透過電子看板（CMS）或桃園輕鬆GO APP推播通知民眾改道，維持展場周邊道路順暢。

為了強化使用者的體驗感，「世界客家博覽會交通資訊網」也盡可能減少搜尋流程，使用上，只要上網搜尋「2023世界客家博覽會」交通資訊或安裝「桃園輕鬆GO」APP就能取得即時動態交通資訊，選擇要搭乘高鐵、捷運火車、公車、接駁巴士、YouBike或自行開車前往展區，系統則會呈現最近的運具班次、搭乘地點、接駁車動態或鄰近的停車場資訊等，除此之外，還會提供離場時的交通資訊與建議，讓使用者避開壅塞時段與路段，享受美好的客家文化之旅。

交通局張局長新福表示，世界客家博覽會是首次以族群為主題的世界性活動，呈現各種客家文化新樣貌，屆時將湧入大量人潮，交通局也做好準備，蒐集多元的交通資訊，全面性掌控會場的交通狀況，針對交通問題即早因應，讓民眾順利抵達會場，也開心平安回到家。