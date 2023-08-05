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父殺逆子棄屍奇案　神助三天破案

鄭父（右）不堪兒子（左）長期酒後鬧事，甚至揚言燒房子，憤而將他勒斃。（示意畫面。AI繪圖Midjourney生成，本刊美術組後製）

▲鄭父（右）不堪兒子（左）長期酒後鬧事，甚至揚言燒房子，憤而將他勒斃。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

15年前，屏東發生一起人倫悲劇，一名長期酗酒、騷擾家人的鄭姓男子，持刀向家人要錢，結果被爸爸勒斃，棄屍山區，2個多月後才被人發現。為了緝凶，警方求助邢府千歲，問凶手是否為鄭父？結果連擲3個聖筊，加上清查鄭父手機訊號的歷史軌跡，發現他曾出現在棄屍地點，最後將他約談到案，突破心防，在神明的協助下，只花3天就順利破案。

2008年3月4日傍晚，屏東1名獵人與朋友到山區打獵，因內急走到山坡方便，結果看到土堆裡露出一個塑膠袋，他好奇翻看，只見袋內有骨頭，他認為應是動物的骨頭，加上天色昏暗，朋友又在催促，於是轉身離開，但回家後越想越不對勁，將此事告知同行友人，2人決定隔天重回現場，一探究竟。

鄭姓死者被父親殺害後，棄屍屏東獅子鄉山區，2個多月後被獵人發現。（東森新聞提供）

▲鄭姓死者被父親殺害後，棄屍屏東獅子鄉山區，2個多月後被獵人發現。

隔天上午，他們回到現場打開塑膠袋一看，發現一個人類的頭蓋骨，嚇得立刻報警。警方從現場遺留的手機追查，查出死者是鄭姓男子，鄭妻接獲通知前往認屍，並根據袋內的外套、背心等衣物，確認死者是丈夫。警方清查，死者手機最後的通話紀錄為2007年12月27日，可能就是遭到殺害的日期。

失蹤未報案　家人涉重嫌

鄭妻向警方表示，她與丈夫在屏東東港賣菜，先生曾向地下錢莊借錢，她幫丈夫還清欠債，卻發現他疑似有小三；2007年12月27日，2人大吵一架後，鄭男離家，從此失去消息。由於鄭妻在丈夫失蹤後並未報案，警方覺得奇怪，找上鄭男的父母訪查，鄭的父母表示，兒子酗酒成性，喝酒後動輒與家人發生衝突，但兒子是否外遇？2人都說不知道。

警方訪查得知死者最後出現在父母住處，因此前往鄭家採證。（東森新聞提供）

▲警方訪查得知死者最後出現在父母住處，因此前往鄭家採證。

警方推測凶手應該是臨時起意，殺害鄭男後棄屍山區，因此鎖定鄭男所住的東港為第一現場；警方訪查得知，死者失蹤前一天，曾與父親發生衝突，加上他失蹤多時，家屬都未報案，因此懷疑鄭家人與命案有關。鄰居說，死者失蹤當天曾回父母家喧鬧，卻沒有看到死者離開。警方進一步清查鄭父的手機訊號歷史軌跡，發現他在兒子失蹤隔日，曾到棄屍現場附近，因此懷疑鄭父涉有重嫌。

警方通知鄭男的父母到案說明，他們卻說人在花蓮散心，警方不敢大意，立即派人監控2人的行蹤，另一方面再次約談鄭妻，她才透露，丈夫失蹤當天帶著菜刀去找公公理論，之後就失蹤；警方決定收網，通知監控的員警在台東攔下鄭男父母，並在鄭父車上查扣一把改造手槍及子彈，鄭父自知難逃法網，終於認罪，並說車上的手槍，是已過世的胞弟留下，他打算拿來自殺。

鄭父被警方逮捕時，身上帶著改造手槍，他表示自知難逃法網，決定自殺。（東森新聞提供）

▲鄭父被警方逮捕時，身上帶著改造手槍，他表示自知難逃法網，決定自殺。

除了手槍之外，警方還在鄭父身上搜到一個信封，背面寫著四行數字，第一行是2007，第二行是12、27、15、35，第三行是199、1、6，最後一行則是寫著389、1、30。

警方在鄭父身上搜到信封（圖），上面記載兒子的死亡日期與棄屍地點。（東森新聞提供）

▲警方在鄭父身上搜到信封（圖），上面記載兒子的死亡日期與棄屍地點。

兒持刀鬧事　父痛下殺手

鄭父向警方表示，前二行是殺死兒子的時間，也就是2007年12月27日15點35分；第三行是棄屍地點，屏199線道、1.6公里處；最後一行則是棄屍地點附近的電線桿編號。鄭父哽咽地說，雖然兒子不孝，但畢竟是自己的骨肉，為了日後撿骨超渡，所以才記下這些數字，免得找不到屍骨。

警方調查，案發當天早上，鄭男酒後前往父母住處借錢，與父親發生衝突，警方獲報到場他才離開，但仍持續打電話騷擾父親；當天中午，他再次前往父母住處鬧事，經母親勸阻，才離去返家。鄭男回家後，又打電話給母親，表示要買鞭炮到父親的菜攤施放，甚至揚言放火燒掉父母的房子，通話後取走家裡的菜刀，告訴妻子要去找父親理論，鄭妻阻攔不成，只能打電話提醒婆婆注意。

10分鐘後，鄭母見兒子持刀前來，連忙將他攔下、不斷苦勸，甚至跪在門口求他不要進屋，最後半哄半搶才拿走他手中的菜刀，但仍攔不住兒子。鄭父告訴警方：「我在二樓看到這一切，就痛下決心，這個兒子我不要了！」他拿出一條尼龍繩，躲在門後，等兒子走上樓梯口，立刻用繩子圈住他的脖子，並順勢將他拉倒在地，太太雖在一旁勸阻，但他沒有停止，直到兒子沒有氣息才罷手。

鄭父殺害兒子之後，用黑色塑膠袋將屍體套住，再用勒斃兒子的尼龍繩綑綁，隔天凌晨先將屍體拖到一樓，用手推車推到對面的倉庫藏放，下午又將屍體搬到小貨車的車斗，以高麗菜紙箱圍住，載著太太往台東方向找尋適合的棄屍地點。

警拜神求助　筊杯指迷津

傍晚6點多，他行經棄屍地點，認為當地人煙罕至，雜草叢生，於是將屍體從貨車拖下山崖棄置。因為擔心遭人發現，隔天一早又獨自前往棄屍地點，將屍體往下拖行後才回家。

警方向邢府千歲（圖）求助，在神明的幫忙下，3天順利破案。（翻攝網路）

▲警方向邢府千歲（圖）求助，在神明的幫忙下，3天順利破案。

警方原本擔心鄭男死亡多時，偵辦有一定困難度，沒想到只花3天就順利破案。承辦員警透露，屍體被發現的次日，他就前往東港檺林宮拜拜，請邢府千歲協助，由於死者失蹤後，家人一直沒報案，所以他先問神明：「凶手是否為家人？」結果連擲3次聖筊。

之後再問凶手是否為鄭父？又連續3次聖筊，問到鄭母有無涉案？一樣3次聖筊，不過，問到鄭妻是否涉案時，一直擲不到筊，問有無其他共犯？也擲不到筊，與後來的案情若合符節，令人嘖嘖稱奇。

承辦員警前往檺林宮（圖）請邢府千歲協助後，案情露出曙光。（翻攝共心堂邢府五千歲臉書）

▲承辦員警前往檺林宮（圖）請邢府千歲協助後，案情露出曙光。

針對這起父殺子命案，法院審理後認定，鄭男長期酗酒、騷擾家人，鄭父的行為情有可原，加上媳婦當庭求情，最後輕判他6年徒刑，至於隨同棄屍的鄭母，則被認定只是想送兒子最後一程，獲判無罪。

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