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妹子擁「H級巨乳」悲嘆7煩惱！一票爆共鳴：內衣常濕掉

乳房，胸部，胸罩，罩杯。（圖／達志影像／示意圖）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／達志影像／示意圖）

記者朱祖儀／綜合報導

有些女生想要擁有豐滿的上圍，甚至還會去隆乳。但一名妹子就分享「大胸的缺點」，透露不僅內衣很難買，只要穿得比較少一點，還會被嫌穿太露或不檢點，即使包緊緊跑步也會被異性盯著看，因此希望可以鼓勵和她有同樣困擾的女孩勇敢做自己。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，她擁有傲人的上圍，目前是H罩杯，不過胸部大也有很多困擾，像是就算包緊緊跑步，也會被男生盯著看說閒話、內衣非常難買、穿領口有點大的衣服就被說穿太露不檢點、沒辦法不穿內衣就出門、乳溝裡總是會流汗、很多衣服不能穿，以及穿太露會被其他女生說像是在賣的。

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原PO透露，自己國中時就已經有G罩杯，當時聽過很多難聽的話，像是胸大無腦、穿得露等於不檢點等，因此她怕被說閒話，就不敢穿露乳溝的衣服。但慶幸的是，她已經和自己和解，選擇展現自己的優勢，所以也想鼓勵其他上圍豐滿的女孩，「不要在意別人說的閒話」，也希望大家可以多鼓勵別人而不是批評別人，相信社會會更有溫暖。

許多大胸部的網友相當認同，表示「穿襯衫的時候真的很煩…因為胸圍的關係，然後就要選大幾號的，導致穿起來很沒精神又顯胖呢，流汗真的超有感，最近這幾年夏天又很熱，常常回家胸罩都濕掉」、「如果長濕疹，超級不舒服，我都要一直跑廁所擦溝裡的汗」、「衣服穿寬鬆就是胖，衣服貼身就是長輩被盯著看」、「我也很大，我覺得最不舒服的是，跑步的時候胸部在晃的感覺，真的蠻痛的」。

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