鍾俊傑世大運奪銀　張麗善曝雲林二水子弟走上跆拳之路歷程

▲雲林縣長張麗善在自己的臉書透露了鍾俊傑走上跆拳之路的心歷路程。（圖／張麗善臉書）

記者陳弘修／台北報導

中華跆拳道代表隊在成都世大運4人出戰，男子87公斤級好手鍾俊傑連過3關來到金牌戰，雖無緣摘金但仍勇奪銀牌，但鍾俊傑的成績已經讓雲林縣於有榮焉。雲林縣長張麗善在自己的臉書上除了恭喜所有奪牌的選手、為雲林子弟們喝采外，在與網友互動過程中也意外透露了鍾俊傑走上跆拳之路的心歷路程。

張麗善表示，鍾俊傑來自雲林縣水林鄉，而水林鄉是雲林縣內人口老化最嚴重的地區， 張鍾俊傑雖出身弱勢家庭，就讀水林國中時，一下課就幫忙母親賣炸雞排，常忙到凌晨收攤才休息。

▲成都世大運，中華隊跆拳道87公斤以上級鍾俊傑（右一）。（圖／大專體總提供）

▲中華隊跆拳道87公斤以上級鍾俊傑（左一）。（圖／大專體總提供）



張麗善說，鍾俊傑對跆拳道有興趣，參加了學校成立的跆拳隊，再累都咬牙練習，只為能在體壇闖出一片天。在水林高中畢業後，鍾俊傑到麥寮高中就讀進入跆拳道隊訓練，繼續他的跆拳道之路，目前就讀彰師大的他，真的闖出一片天。

另外，張麗善也指出，今年世大運選手成績亮眼，讓不少熱愛運動的民眾看得熱血沸騰，尤其是羽球混合團體戰，整場賽事只能用驚心動魄來形容，這次在羽球混合團體賽獲得金牌，其中也有兩位選手來自雲林縣一位是廖倬甫 ，一位是李芳至，兩人都是從西螺國中畢業，加入中華隊參賽，並獲獎讓所有雲林鄉親都十分開心。

張麗善透過自己的臉書強調，這些孩子非常優秀，都是雲林的榮耀，台灣的驕傲，也希望雲林鄉親一起繼續為這群努力不懈的選手們加油。