刺青無名男掛泰國陰牌溺斃台中　解剖前1天查出身份幸保留全屍

▲▼苗栗1名刺青男，手臂掛有泰國陰牌溺斃，西岐所員警鍥而不捨終於查出死者身份。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大甲區雙寮海堤岸邊日前發現一具男屍，臉部雖依稀可辨，但身上無證件，採集指紋也因沒有前科無法比對，只知手臂有英文刺青、掛一串泰國陰牌，員警努力追查2天未果，就在檢方解剖前1天，終於找到住在苗栗的家人，死者是30歲鄭姓男子，家人沒有意見，死者得以保留全屍，家人不解輕生原因，猜測可能太想念年初病逝的阿嬤才想不開。

台中市警察局西岐派出所員警陳榮志7月29日接獲海巡署松柏安檢所通知，雙寮海堤外發現一具遺體，消防人員到場檢視已明顯死亡，沒有送醫。

陳員發現死者沒有明顯外傷，僅臉部有輕微岩石擦撞傷，身份不明，不但查詢落水處潮汐水流情形，調閱沿途監視紀錄逐一比對，也查詢警政機關失蹤人口案件，都找不到與死者特徵相符者，陳員決定報請檢察官依無名屍處理，檢方要釐清是生前或死後落水，擇日解剖。

不知是巧合或是死者地下有知，想保留全屍，就在解剖前一天，陳榮志找到死者家人了，原來是死者父親找不到兒子，向苗栗當地派出所報案，資料一連上線，陳員立即通報案人，47歲鄭姓男子到場一眼就認出就是他兒子，加上手臂有刺青，掛一串泰國陰牌，更加確認。

鄭父表示，他兒子沒有感情、經濟問題，也沒有遺書，不可能自殺；警方為求慎重，沿路調閱死者行車軌跡，發現車子在苗栗住家、通宵、苑裡等地行駛，直到大甲海邊才停下，過程中都是一人，沒有旁人，家人這才慢慢接受這樣的悲劇，陳員也順利幫死者找到回家的路，助死者落葉歸根。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

