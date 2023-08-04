「武陵富野渡假村」營業到8／31　熄燈1年

▲武陵富野渡假村。（圖／翻攝官網）

文／中央社

富野先前宣布，再度取得武陵農場第2賓館未來10年經營權，將投入3.2億資金整修，富野2日公告，經與退輔會武陵農場協商，武陵富野渡假村將營運至今年8月31日，隨後實施整修工程預計停業一年後再開門迎客。

武陵農場第2賓館自民國92年起，由富野集團取得經營權（武陵富野渡假村）至今年7月31日，武陵農場於去年12月進行重新委外招標，富野集團再度取得未來10年經營權。

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富野2日上午公告，旗下100%子公司儷野大飯店（武陵富野渡假村）經與退輔會武陵農場協商，將營運至今年8月31日，營運期後依標案契約辦理停業，並實施託管資產整修工程，預計工程期間停業一年。

富野公告指出，儷野大飯店今年第2季累積自結營收新台幣1.02億元，累積自結稅後淨利1080萬元，配合標案整修停業期間，公司及旗下各子、分公司營運不受影響。

富野集團董事長劉清郎先前表示，將投入3.2億資金整修武陵第2賓館各項硬體設施，包括景觀工程、客房整修、安全修護、及生態維護等，預計明年8月武陵富野渡假村以新風貌迎接遊客。

富野集團旗下飯店包括台東3個據點、花蓮、高雄、嘉義各1個據點，以及武陵富野渡假村、武陵山莊及緬甸仰光富野國際酒店，去年11月也取得台南市政府關子嶺勞工育樂中心的委外經營權，關子嶺富野溫泉會館預計明年2月整修完工，加入集團營運。