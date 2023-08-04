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卡努颱風尾！專家示警：南部才要開始　東部飆39℃

記者葉國吏／綜合報導　

卡努颱風解除陸警，不過受到颱風外圍環流影響，中北部有局部豪大雨發生。另外受到風沉降作用的影響，東部高溫達39度，南投縣也降下大雷雨，仁愛鄉雨量已經累積350毫米。氣象達人提醒，今天才是南部降雨的開始，將有豪大雨甚至是大豪雨發生機會。

氣象達人彭啟明4日發文指出，昨（3日）天是卡努颱風最接近臺灣的一天，受到颱風外圍環流影響，各地都有降雨情況，不過降雨程度有很大的差異，中北部有局部豪大雨發生，但反之離颱風較遠的南部及背風面的東部降雨影響都不算大，普遍都在大雨等級以下外，也有背風沉降作用的影響，高溫東部達39度，南部也有36度出現。且昨晚起中南部山區降雨也開始增多，截至今5時最大24小時累積雨量為南投縣仁愛鄉達大豪雨等級(350毫米)，也請多加留意了。

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

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▲雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

今天開始卡努颱風終於緩慢轉往東北方移動逐漸為遠離臺灣的趨勢，因此陸上颱風警報也在今晨解除，預計午後海警也將隨之解除。但畢竟颱風還沒完全走遠，今天還是會受外圍環流影響，北部仍有短暫陣雨，只是影響的程度就比昨日減小很多了。另外，要多加提醒的將是由於颱風北上後將帶動西南風增強，因此今天才是南部降雨的開端，有短暫雷陣雨且伴隨較大雨勢出現，尤其山區受地形舉升影響，降雨將會較連續，將有豪大雨甚至是大豪雨發生機會。

▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象局）

▲宜花東高溫燈號。（圖／中央氣象局）

而週末開始臺灣就會逐漸隨颱風遠離而脫離颱風外圍環流影響的範圍，但取而代之的將是西南季風環境，北部及東半部為多雲或晴較穩定天氣，僅午後偶有局部熱對流降雨機會，但影響不是很大。但持續為迎風面的中南部，仍有短暫雷陣雨情況，山區都還是有局部大雨可能，並延續至下週一，目前來看最快也要到下週二開始西南季風才有減弱些的趨勢，迎風降雨才會再有所減緩，南部大雨的機會才會減小，總之提醒大家颱風雖然在北部海面往北遠離，但中南部山區務必留意連日降雨影響。

 
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