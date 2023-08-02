女網友暴動！「唯一最帥警察」找到了　警界國民老公感情生活曝　

▲高雄市警察局臉書宣導視訊報案，結果照片當中警察意外爆紅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

隨著科技愈來愈發達，現在就連報案都不必跑到警局現場。高雄市府警察局近日推廣視訊報案App，沒想到因為員警太帥引起討論，不少網友更是留言敲碗，希望能得到這名員警的聯絡方式，而現在這名員警身份曝光，是在高雄市苓雅分局凱旋路派出所的員警黃信翔。

為了宣導視訊報案，高雄市政府警察局在臉書發文宣導，同時附上了2張圖片，其中一張是員警受理報案時、正在處理業務的監視器畫面照，另一張則是員警的正面照。值得一提的是，這名員警五官端正、身材精實，加上好看的下巴輪廓，意外引發了討論，視訊報案App推廣文瞬間歪樓。

▲高雄凱旋路派出所員警黃信翔 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄凱旋路派出所員警黃信翔 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不少網友驚呆直言，「這個太帥！調來台北」、「我只要報我老公。唯一最帥警察」、「高雄居然有顏值這麼高的警察」、「報案可以指定這位帥警嗎」、「請問員警在哪服務，希望他為民服務」、「這是意圖引人報案吧？」

現在這名警察身份曝光，高雄市苓雅分局凱旋路派出所的員警黃信翔。警專37期畢業，今年24歲單身，日前也有參加警政署所舉辦反詐欺宣導影片徵選獲得佳作，影片以輕鬆、活潑的風格將反詐觀念傳達民眾心中。而這次意外爆紅，也讓他非常吃驚，直說：「很謝謝大家的喜歡，也希望自己可以在警察這條路上繼續加油繼續努力」。