幫姪兒喬15萬債務　火爆運將西瓜刀架男大生脖子：沒人可以拿走錢

記者邱中岳／台北報導

北市中正區日前有民眾報案，牯嶺街一帶發生民眾糾紛，警方到場已經鳥獸散，追查後發現原來是持刀男的姪子積欠15萬元債務，債主到場後，才剛下車就被嫌犯持刀拉開車門逼問，嫌犯把刀架在債主脖子上，企圖以此逼其取消債務，過程中債主手臂遭刀子劃傷。

▲叔叔替姪子出面喬15萬債務，談不合竟追砍並持刀架脖子上逼取消債務。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，26歲的宗姓男子，因積欠22歲的郭姓男子15萬元，宗男無力償還，於是找來48歲的叔叔幫忙出面處理債務，但雙方協調不成，宗的叔叔拿出西瓜刀，當街持刀追砍郭男，造成郭左手臂有刀傷。

▲警方到場後調閱監視器，發現宗姓男子持刀架在大學生脖子上，立刻通知雙方到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

當時宗男叔叔將郭姓男子控制行動後，將西瓜刀架在郭的脖子上，要求郭取消姪子的債務，事後警方依照恐嚇、傷害等罪嫌移送法辦，其中傷害部分雙方日前達成和解，恐嚇罪嫌仍由地檢署偵辦中。

據了解，持刀砍人的宗姓叔叔平時為大眾運輸駕駛，並沒有黑幫背景以及相關前科，而宗姓姪子則為服務業，與正在念大學的郭姓男大生，原本為朋友關係，但因為金錢發生爭執，宗姓叔叔出面替姪子喬債務。

雙方一見面因金錢談不攏，宗姓叔叔便上前持刀追砍，甚至還當街拿刀架在郭姓男大生脖子上，民眾還聽到宗男大喊，「沒有人可以從我這裡拿走錢」，警方根據監視器逮人，後續也交由司法處理。